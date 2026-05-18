Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ES OFICIAL | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima el 18 de mayo: consulta los DISTRITOS AFECTADOS

Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."

Luego de que Said Palao mostrara su reencuentro en África con Alejandra Baigorria y su hija, la empresaria realizó una acción inesperada que impactó su relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."
    Alejandra Baigorria hace 'DESPLANTE' a Said Palao y su hija con IMPENSADA decisión en África. | Composición El Popular | Instagram
    Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."

    Contrario a lo que muchos pensaban sobre un posible distanciamiento entre Said Palao y Alejandra Baigorria por no haber celebrado su primer aniversario juntos, el guerrero aclaró la situación al acudir a África para encontrarse con la rubia. Sin embargo, aunque Palao presumió de su esposa dedicándole un mensaje público, la empresaria optó por una acción sorprendente: no incluirlos en sus publicaciones.

    Decisión inesperada de Alejandra en África deja a Said y su hija de lado

    Said Palao, decidido a desmentir rumores, dejó claro que su relación con Alejandra Baigorria va viento en popa, incluso cuando ella decidió aparecer sola en África brindando ayuda a niños desnutridos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"

    Tras este conmovedor momento, Palao compartió imágenes de su primera experiencia en un safari, mostrando la legendaria fauna junto a su hija y Alejandra, con quien celebró un año de matrimonio.

    "Vivimos la maravilla de presenciar casi todos los animales del parque nacional, envueltos en paisajes increíbles, momentos inolvidables y con grandiosa compañía: mi esposa, mi hija y amigos que hicieron este momento aún más significativo", comentó él acompañado de fotos donde Baigorria se ve feliz, aunque sin la habitual cercanía romántica.

    Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África
    Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África

    Pese a ello, surgió una inesperada observación: mientras se esperaba que presumiera a Palao y su hijastra, Baigorria decidió no mencionarlos en sus redes sociales. En lugar de eso, se mostró en el mismo escenario junto a una amiga, obviando completamente la presencia de su esposo y la hija de él.

    Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África
    Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África

    Los seguidores no tardaron en notar el detalle, aclamando la actitud de Baigorria, al sostener que luce ‘mejor por cuenta propia’ y podría estar esperando que Palao demuestre realmente su cariño tras el incidente en Argentina.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"

    Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África
    Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África

    "Eres brillante sola, Aleeee!!!! te mereces lo mejor del mundo", "Bien por Ale, la felicidad no depende de nadie más", "Aunque él no publica, Said parece esmerarse en mostrar que están juntos", "Necesita demostrar para que Ale crea en su amor", "Ya no es el hombre soñado", "es capaz de todo para salir del ampay", comentaron sus seguidores respecto a la publicación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"

    Popular conductora peruana deja la TV y ahora sorprende vendiendo papa con huevo en EE.UU.: "Por solo 1 dólar"

    Katy Jara cuenta las duras palabras que recibió de parte de su madre por su cambio de vida:“Eres mi peor pesadilla”

    Vocalista de Amor Rebelde se retira temporalmente tras triste diagnóstico de cáncer: “Ha sido un desafío asumirlo”

    Socio de Jefferson Farfán responde tras polémica por zapatillas no entregadas: "No hubo luz"

    Lo más vistos en Farándula

    Jaime Bayly destapa la verdad detrás de su divorcio con Sandra Masías: “Me dijo que era el peor...fue demoledor”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza