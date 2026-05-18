Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."

Luego de que Said Palao mostrara su reencuentro en África con Alejandra Baigorria y su hija , la empresaria realizó una acción inesperada que impactó su relación.

Alejandra Baigorria hace 'DESPLANTE' a Said Palao y su hija con IMPENSADA decisión en África. | Composición El Popular | Instagram

Alejandra Baigorria hace 'DESPLANTE' a Said Palao y su hija con IMPENSADA decisión en África. | Composición El Popular | Instagram

Contrario a lo que muchos pensaban sobre un posible distanciamiento entre Said Palao y Alejandra Baigorria por no haber celebrado su primer aniversario juntos, el guerrero aclaró la situación al acudir a África para encontrarse con la rubia. Sin embargo, aunque Palao presumió de su esposa dedicándole un mensaje público, la empresaria optó por una acción sorprendente: no incluirlos en sus publicaciones.

Decisión inesperada de Alejandra en África deja a Said y su hija de lado

Said Palao, decidido a desmentir rumores, dejó claro que su relación con Alejandra Baigorria va viento en popa, incluso cuando ella decidió aparecer sola en África brindando ayuda a niños desnutridos.

Tras este conmovedor momento, Palao compartió imágenes de su primera experiencia en un safari, mostrando la legendaria fauna junto a su hija y Alejandra, con quien celebró un año de matrimonio.

"Vivimos la maravilla de presenciar casi todos los animales del parque nacional, envueltos en paisajes increíbles, momentos inolvidables y con grandiosa compañía: mi esposa, mi hija y amigos que hicieron este momento aún más significativo", comentó él acompañado de fotos donde Baigorria se ve feliz, aunque sin la habitual cercanía romántica.

Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África

Pese a ello, surgió una inesperada observación: mientras se esperaba que presumiera a Palao y su hijastra, Baigorria decidió no mencionarlos en sus redes sociales. En lugar de eso, se mostró en el mismo escenario junto a una amiga, obviando completamente la presencia de su esposo y la hija de él.

Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África

Los seguidores no tardaron en notar el detalle, aclamando la actitud de Baigorria, al sostener que luce ‘mejor por cuenta propia’ y podría estar esperando que Palao demuestre realmente su cariño tras el incidente en Argentina.

Alejandra Baigorria hace ‘desplante’ a Said Palao y su hija con impensada decisión en África