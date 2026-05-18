Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Contrario a lo que muchos pensaban sobre un posible distanciamiento entre Said Palao y Alejandra Baigorria por no haber celebrado su primer aniversario juntos, el guerrero aclaró la situación al acudir a África para encontrarse con la rubia. Sin embargo, aunque Palao presumió de su esposa dedicándole un mensaje público, la empresaria optó por una acción sorprendente: no incluirlos en sus publicaciones.
Decisión inesperada de Alejandra en África deja a Said y su hija de lado
Said Palao, decidido a desmentir rumores, dejó claro que su relación con Alejandra Baigorria va viento en popa, incluso cuando ella decidió aparecer sola en África brindando ayuda a niños desnutridos.
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Tras este conmovedor momento, Palao compartió imágenes de su primera experiencia en un safari, mostrando la legendaria fauna junto a su hija y Alejandra, con quien celebró un año de matrimonio.
"Vivimos la maravilla de presenciar casi todos los animales del parque nacional, envueltos en paisajes increíbles, momentos inolvidables y con grandiosa compañía: mi esposa, mi hija y amigos que hicieron este momento aún más significativo", comentó él acompañado de fotos donde Baigorria se ve feliz, aunque sin la habitual cercanía romántica.
Pese a ello, surgió una inesperada observación: mientras se esperaba que presumiera a Palao y su hijastra, Baigorria decidió no mencionarlos en sus redes sociales. En lugar de eso, se mostró en el mismo escenario junto a una amiga, obviando completamente la presencia de su esposo y la hija de él.
Los seguidores no tardaron en notar el detalle, aclamando la actitud de Baigorria, al sostener que luce ‘mejor por cuenta propia’ y podría estar esperando que Palao demuestre realmente su cariño tras el incidente en Argentina.
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"Eres brillante sola, Aleeee!!!! te mereces lo mejor del mundo", "Bien por Ale, la felicidad no depende de nadie más", "Aunque él no publica, Said parece esmerarse en mostrar que están juntos", "Necesita demostrar para que Ale crea en su amor", "Ya no es el hombre soñado", "es capaz de todo para salir del ampay", comentaron sus seguidores respecto a la publicación.