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Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"

Angie Arizaga emocionó con un mensaje especial luego de las palabras de Nicola Porcella en Perú, quien le deseó lo mejor a ella y a su pareja, Jota Benz.

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    Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"
    Angie Arizaga comparte mensaje tras declaraciones de Nicola Porcella
    Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"

    ¡Lo dejó claro! Angie Arizaga volvió a ser el centro de atención entre sus fans tras compartir un emotivo mensaje en redes sociales, justo tras las recientes palabras de Nicola Porcella durante su estancia en Perú. El exintegrante de reality hizo declaraciones sorprendentes acerca de Angie, así como sobre Jota Benz, quien es la pareja actual de ella.

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    Angie Arizaga emociona con su romántico mensaje tras palabras de Nicola Porcella

    En una entrevista, Nicola dejó atrás las controversias que marcaron su relación pasada con Angie Arizaga y le dedicó palabras carentes de rencor, resaltando su rol como madre y mujer.

    "Le deseo lo mejor del mundo. Ella es una gran mujer, una gran mamá y que tenga éxito, lo merece", comentó.

    Además, se refirió a Jota Benz, comentando que aunque no comparte amistad con él, reconoce que es un buen compañero para Angie. "Jota no es mi amigo tampoco, pero sé que es un gran chico", puntualizó.

    Después de estas declaraciones, Angie Arizaga no tardó en reaccionar y decidió manifestar públicamente su amor por el padre de su hijo. Compartió una romántica imagen junto a Jota Benz acompañada de unas breves palabras.

    Angie Arizaga comparte mensaje en sus redes
    Angie Arizaga comparte mensaje en sus redes

    "El amor de mi vida", escribió junto al chico reality, demostrando que su relación está en un momento pleno.

    La relación de Nicola Porcella y Angie Arizaga comenzó en 2012 durante su colaboración en el programa 'Esto es guerra'. Su vínculo estuvo lleno de altibajos y rumores hasta que decidieron separarse en 2018.

    Ahora, Angie está comprometida con Jota Benz, con quien recientemente anunciaron su compromiso.

    La propuesta de matrimonio de Jota Benz a Angie Arizaga

    El romance entre Jota Benz y Angie Arizaga alcanzó un nuevo nivel durante su viaje por Europa a inicios de 2026. La pareja vivió un momento único en Italia, donde el exchico reality sorprendió a la influencer con una propuesta de matrimonio inesperada frente al icónico Coliseo Romano.

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    El inolvidable episodio ocurrió ante el famoso monumento italiano, lugar seleccionado por Jota Benz para inclinarse y ofrecerle a Angie Arizaga un anillo de compromiso.

    Las instantáneas compartidas después mostraron la emoción de Angie, quien no pudo ocultar su sorpresa ante el romántico gesto. “¡Sí Sí Sí! Y mil veces sí. Ni en mis mejores sueños esperaba esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de tenerte para siempre. Gracias por amarme de una manera tan especial. TE AMO”, escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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