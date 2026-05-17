ES OFICIAL | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima el 18 de mayo: consulta los DISTRITOS AFECTADOS

Sedapal informó sobre un corte de agua para este lunes 18 de mayo en diferentes distritos de Lima . Averigua si tu zona será afectada y toma precauciones.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha comunicado que este 18 de mayo, lunes, se llevarán a cabo interrupciones programadas del suministro de agua en varios sectores de la ciudad. ¿Tu hogar está dentro de las áreas impactadas? A continuación, te proporcionamos los datos relevantes.

Interrupciones de agua el 18 de mayo: ¿Qué distritos experimentarán cortes temporales del servicio?

Las suspensiones de agua programadas tienen su origen en labores de mantenimiento de Sedapal, incluidas tareas como la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, entre otras acciones orientadas a mejorar el suministro en diversas áreas de Lima.

Dado esto, Sedapal sugiere a los residentes que se preparen adecuadamente, almacenando agua potable en recipientes seguros antes de que inicie la suspensión. Para aclarar cualquier duda o recibir información adicional, los ciudadanos pueden contactar a Aquafono: (01) 317-8000.

Lurigancho

Horario: De 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Áreas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo, tercera etapa. Av. D, Av. A, calles 14, 19, 25, 30, 31.

Razón de suspensión: Limpieza de reservorio.

Horario: Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

Zonas afectadas: Sector 136, específicamente en Urb. Huachipa Norte. Cuadrante: Urb. San Antonio de Carapongo I a IX etapa.

Los Olivos

Áreas afectadas: A. H. Mercurio Alto Ampliación, A. H. Mercurio Alto Ampliación Comité 8, A. H. Sarita Colonia, P. J. José C. Mariátegui, Urb. Mercurio. Sector 81.