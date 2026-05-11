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Christian Cueva llegará a ‘AyF’ dispuesto a ENFRENTAR todas las críticas de ‘Peluchín’ y Gigi

Christian Cueva confirmó que estará en ‘Amor y Fuego’ para responderle a Rodrigo González y Gigi Mitre tras meses de críticas por su vida personal.

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    Christian Cueva llegará a ‘AyF’ dispuesto a ENFRENTAR todas las críticas de ‘Peluchín’ y Gigi
    Christian Cueva se presentará en 'Amor y Fuego'. | Composición Wapa
    Christian Cueva llegará a ‘AyF’ dispuesto a ENFRENTAR todas las críticas de ‘Peluchín’ y Gigi

    Christian Cueva volverá a colocarse en el centro de la polémica televisiva. El futbolista anunció que se sentará en el set de 'Amor y fuego' para responder directamente a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes durante los últimos meses han comentado distintos episodios de su vida personal y su relación con Pamela Franco.

    La participación de 'Cuevita' fue confirmada mediante un adelanto difundido por el programa de Willax. En la promoción se recopilaron algunos de los cruces más tensos que el jugador tuvo anteriormente con los conductores, lo que deja claro que la entrevista podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la farándula local.

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    En uno de los fragmentos, Rodrigo González cuestiona con dureza la actitud del deportista y le dice: “Estás mostrándote como realmente un maleducado y un prepotente”. La respuesta de Cueva no tarda en llegar: “Día a día tienes una cámara donde te dan ganas de decir lo que tú quieras”.

    El intercambio sube de tono cuando el futbolista reclama por los comentarios que se han hecho sobre él en el espacio de espectáculos. “Lo que quieres que diga, lo que tú quieras”, replica Cueva, mientras Gigi Mitre interviene para defender la línea editorial del programa.

    Se espera que Christian Cueva tenga momentos tensos en 'Amor y fuego'

    El adelanto también muestra otro momento en el que Rodrigo González vuelve a criticar la postura del jugador frente a las cámaras. “Que te endiose la gente que ama el fútbol no significa que te la tienes que creer”, expresa el conductor durante el enfrentamiento verbal.

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    La promoción cerró con un mensaje grabado por el propio Christian Cueva, quien confirmó que acudirá al programa para responder las preguntas de ambos presentadores. “Rodrigo, Gigi, llegó el día. Hoy estaré en Amor y Fuego respondiendo todas sus preguntas”, dice el futbolista.

    Con esta aparición, Cueva buscará dar su versión frente a los cuestionamientos que han rodeado su vida sentimental y mediática. Su presencia en 'Amor y fuego' está programada desde las 2.30 p. m., según el anuncio compartido por Willax y las redes oficiales del programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva llegará a ‘AyF’ dispuesto a ENFRENTAR todas las críticas de ‘Peluchín’ y Gigi
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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