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Prometida de Miguel Trauco ROMPE EL SILENCIO en medio de ampay y sorprende con mensaje: "Terminamos..."

Mariela Arévalo, novia de Miguel Trauco, resurgió en redes tras el ampay del futbolista en una situación comprometedora con otra mujer en su vehículo.

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    Prometida de Miguel Trauco ROMPE EL SILENCIO en medio de ampay y sorprende con mensaje: "Terminamos..."
    Prometida de Miguel Trauco ROMPE EL SILENCIO en medio de ampay
    Prometida de Miguel Trauco ROMPE EL SILENCIO en medio de ampay y sorprende con mensaje: "Terminamos..."

    Miguel Trauco se encuentra en el centro de la polémica después de que las cámaras de Magaly Medina lo captaran durante la madrugada del 31 de mayo. Esta situación llevó al jugador a presentar una denuncia por violación de su privacidad y acoso. En medio de la controversia, Mariela Arévalo, su novia, regresó a las redes sociales para compartir un anuncio relevante.

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    Novia de Miguel Trauco reaparece tras ampay con otra mujer y hace anuncio

    Miguel Trauco fue captado en una situación comprometida con una mujer que no es su novia, Mariela Arévalo, con quien tenía planes de matrimonio para diciembre de este año.

    El futbolista de la selección peruana fue visto entrando a una camioneta BMW estacionada en Miraflores. Luego de que su mánager se retirara, ambos ingresaron a la parte trasera del vehículo, donde permanecieron 20 minutos.

    La mujer salió ajustándose el pantalón, lo que sugiere que habrían tenido un encuentro íntimo, similar a lo ocurrido con Christian Domínguez y Mary Moncada en el 2024.

    Un detalle notable fue la demanda de Miguel Trauco contra Magaly Medina para evitar la difusión de las imágenes, que fueron grabadas entre las 2.00 y las 4.30 a. m. Esto ocurrió a pesar de que Trauco había comunicado anteriormente que estaba soltero desde hacía tres meses, aunque ambos fueron vistos juntos en una discoteca a finales de marzo.

    A pesar de la polémica, la reacción de la joven era esperada. Aunque su nombre surgió en medio de una posible infidelidad, Arévalo se manifestó en redes y aclaró que está enfocada en su carrera artística. Pasó todo el día en ensayos generales para un nuevo proyecto teatral.

    Novia de Miguel Trauco reaparece tras ‘ampay’ con otra mujer y hace anuncio
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    Novia de Miguel Trauco reaparece tras ‘ampay’ con otra mujer y hace anuncio
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    "Bueno, ya terminamos ensayos, mañana ya es la presentación", se escucha decir a su amiga en un video compartido. Al volante de su auto, Arévalo aparece con buen semblante y emocionada por otro paso más en una carrera que ha construido con dedicación.

    Novia de Miguel Trauco reaparece tras ‘ampay’ con otra mujer y hace anuncio
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    Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado sobre el estado actual de su relación con Trauco, quien afirmó que no están juntos desde hace tres meses. Además, después del escándalo por el presunto abuso sexual a una joven argentina, Arévalo eliminó todas sus fotos con él.

    SOBRE EL AUTOR:
    Prometida de Miguel Trauco ROMPE EL SILENCIO en medio de ampay y sorprende con mensaje: "Terminamos..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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