Shirley Cherres LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de la muerte de Victor Angobaldo: "Mi corazón está roto..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Una profunda tristeza la invade. Tras confirmarse el trágico fallecimiento de Víctor Angobaldo debido a un terrible accidente vehicular en la Panamericana Sur, las reacciones de aquellos cercanos a él no tardaron en llegar.
Shirley Cherres, la exvedette, se mostró visiblemente afectada por la partida de su expareja y expresó su pesar, recordando los momentos compartidos a través de un conmovedor mensaje de despedida.
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El Conmovedor Mensaje de Shirley Cherres por la Muerte de Víctor Angobaldo
Con la noticia pública del deceso de Víctor Angobaldo este 5 de agosto, la exporrista no pudo mantenerse al margen y expresó su dolor en redes sociales. Acompañada de una imagen de una de sus visitas finales, cuando él estaba hospitalizado, Shirley decidió dedicarle un mensaje lleno de sentimiento.
“No puedo creer que nos hayas dejado. Me duele profundamente. Mi corazón está hecho añicos. Fueron momentos únicos los vividos junto a ti, mi jefe, amigo y pareja. Siempre vivirás en mi corazón, gracias por tanto amor, tantas locuras y tu nobleza. Te extrañaré inmensamente. Q.E.P.D Víctor Angobaldo”, publicó Shirley Cherres.
Acompañó la imagen junto al querido Chocolatito con la canción 'Confieso' de Kiara Franco, plasmando en ella el vacío que deja esta tragedia en su vida, demostrando el cariño que seguía sintiendo por él.