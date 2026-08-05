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Shirley Cherres LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de la muerte de Victor Angobaldo: "Mi corazón está roto..."

La inesperada muerte de Víctor Angobaldo en un accidente vehicular dejó a Shirley Cherres muy afectada y la llevó a expresarse en un sentido mensaje que ha dejado una profunda impresión.

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    Shirley Cherres LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de la muerte de Victor Angobaldo: "Mi corazón está roto..."
    Víctor Angobaldo y Shirley Cherres
    Shirley Cherres LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de la muerte de Victor Angobaldo: "Mi corazón está roto..."

    Una profunda tristeza la invade. Tras confirmarse el trágico fallecimiento de Víctor Angobaldo debido a un terrible accidente vehicular en la Panamericana Sur, las reacciones de aquellos cercanos a él no tardaron en llegar.

    Shirley Cherres, la exvedette, se mostró visiblemente afectada por la partida de su expareja y expresó su pesar, recordando los momentos compartidos a través de un conmovedor mensaje de despedida.

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    El Conmovedor Mensaje de Shirley Cherres por la Muerte de Víctor Angobaldo

    Con la noticia pública del deceso de Víctor Angobaldo este 5 de agosto, la exporrista no pudo mantenerse al margen y expresó su dolor en redes sociales. Acompañada de una imagen de una de sus visitas finales, cuando él estaba hospitalizado, Shirley decidió dedicarle un mensaje lleno de sentimiento.

    “No puedo creer que nos hayas dejado. Me duele profundamente. Mi corazón está hecho añicos. Fueron momentos únicos los vividos junto a ti, mi jefe, amigo y pareja. Siempre vivirás en mi corazón, gracias por tanto amor, tantas locuras y tu nobleza. Te extrañaré inmensamente. Q.E.P.D Víctor Angobaldo”, publicó Shirley Cherres.

    Mensaje de despedida de Shirley Cherres a Víctor Angobaldo.
    Mensaje de despedida de Shirley Cherres a Víctor Angobaldo.

    Acompañó la imagen junto al querido Chocolatito con la canción 'Confieso' de Kiara Franco, plasmando en ella el vacío que deja esta tragedia en su vida, demostrando el cariño que seguía sintiendo por él.

    SOBRE EL AUTOR:
    Shirley Cherres LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de la muerte de Victor Angobaldo: "Mi corazón está roto..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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