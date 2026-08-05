Magaly Medina anuncia INSÓLITO AUDIO sobre La Bella Luz y PIDE PERMISO a Naldy Saldaña para difundirlo: "Quiero tu autorización"

Magaly Medina sorprendió al informar que posee un audio que pondría en duda la versión de La Bella Luz y pidió a Naldy Saldaña su autorización para divulgarlo.

Magaly Medina anunció la existencia de una grabación que podría cuestionar el relato oficial de La Bella Luz acerca de la denuncia presentada por Naldy. En la reciente transmisión de su programa, la conductora desconcertó al indicar que posee un audio que, según declaró, menosprecia el comunicado emitido por el grupo de cumbia después de las acusaciones de conducta inapropiada contra el director musical, César Sánchez Chavesta.

Antes de pasar a la reproducción, la 'Urraca' eligió hablar directamente con la cantante de 26 años, solicitándole permiso para difundirlo. "Requiero tu aprobación para publicarlo", le señaló la comunicadora en medio de la entrevista. No obstante, la vocalista, visiblemente incómoda, evitó dar una respuesta clara, revelando su preocupante inquietud ante la posible publicación del material.

En crítica al comunicado de La Bella Luz, Magaly Medina expone un audio revelador

Durante la entrevista, Magaly Medina cuestionó la tardanza del comunicado emitido por La Bella Luz, dirigida por Óscar Custodio. La presentadora recordó que la denuncia de Naldy Saldaña se remonta a junio y criticó que la banda recién ahora declare la suspensión de César Sánchez Chavesta y apoye a la vocalista.

En este contexto, la 'Urraca' aseveró que su equipo periodístico tiene una grabación que refuta el comunicado de la banda. Antes de hacerlo público, prefirió solicitar el consentimiento de la denunciante. "Existe un audio que desestima este comunicado de La Bella Luz, pero preciso de tu autorización para presentarlo", aseguró la conductora.

En respuesta, la cantante no dio su consentimiento ni lo negó, pero expresó claramente su descontento frente al comunicado de la banda. "Me produce tristeza, y es evidente con las imágenes para que digan que van a evaluar y analizar cuando las pruebas son claras", indicó la artista.

Preocupaciones de Naldy Saldaña ante una posible descalificación de su denuncia

En el diálogo con Magaly Medina, la cantante también expresó su temor por las tácticas de defensa que podrían emplearse en favor del director musical acusado. La exmiembro de La Bella Luz señaló que no le extrañaría que intentasen desvirtuar su relato con rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con César Sánchez Chavesta.

"No me sorprendería si dicen que mantuve una relación o algo sentimental con este hombre. Ya varias personas me lo han mencionado, y realmente me parece una artimaña baja el intentar encubrir estas situaciones claras con tales rumores", declaró.