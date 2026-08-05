¡TERRIBLE! Kevin Díaz sufre fuerte ACCIDENTE en 'Esto es guerra' tras caer de un juego de ocho metros: "La colchoneta se rompe..."

'Magaly TV: La Firme' mostró el accidente que sufrió Kevin Díaz en 'Esto es guerra' , tras caer de un juego a ocho metros de altura, con el programa tomando medidas drásticas en vivo. ¿Qué hicieron?

Las impactantes imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron el accidente durante la última transmisión de 'Esto es guerra', el martes 4 de agosto. El participante Kevin Díaz sufrió un accidente al caer desde un juego ubicado a ocho metros de altura, debido a una falla en la colchoneta diseñada para soportar la caída. ¿Qué decisión polémica tomó la producción?

Accidente de Kevin Díaz en 'Esto es guerra': cae desde ocho metros de altura

En 'Esto es guerra', el participante Kevin Díaz, pareja de Onelia Molina, fue protagonista de un accidente al caer desde una altura de ocho metros.

La conductora pelirroja explicó que el joven estaba participando en un juego extremo y debido a un desperfecto en la colchoneta de seguridad, sufrió un impacto que podría haberle causado severas lesiones.

Kevin Díaz sufre accidente en ‘Esto es guerra’ y cae de juego de ocho metros de altura

Aunque los compañeros del show fueron los primeros en percatarse de la gravedad del accidente y pidieron ayuda de inmediato, el programa decidió no mostrar la llegada de la ambulancia para evitar controversias en directo. Posteriormente, se volvió a ver la reacción de los conductores Mathías Brivio y Katia Palma, quienes quedaron sorprendidos por lo ocurrido.

Kevin Díaz sufre accidente en ‘Esto es guerra’ y cae de juego de ocho metros de altura