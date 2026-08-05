Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Tragedia en Nasca: esto dijo la empresa aérea tras el fatal accidente que dejó 13 fallecidos: "Hemos mantenido...

¡TERRIBLE! Kevin Díaz sufre fuerte ACCIDENTE en 'Esto es guerra' tras caer de un juego de ocho metros: "La colchoneta se rompe..."

'Magaly TV: La Firme' mostró el accidente que sufrió Kevin Díaz en 'Esto es guerra', tras caer de un juego a ocho metros de altura, con el programa tomando medidas drásticas en vivo. ¿Qué hicieron?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡TERRIBLE! Kevin Díaz sufre fuerte ACCIDENTE en 'Esto es guerra' tras caer de un juego de ocho metros: "La colchoneta se rompe..."
    Kevin Díaz caída de Esto es Guerra
    ¡TERRIBLE! Kevin Díaz sufre fuerte ACCIDENTE en 'Esto es guerra' tras caer de un juego de ocho metros: "La colchoneta se rompe..."

    Las impactantes imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron el accidente durante la última transmisión de 'Esto es guerra', el martes 4 de agosto. El participante Kevin Díaz sufrió un accidente al caer desde un juego ubicado a ocho metros de altura, debido a una falla en la colchoneta diseñada para soportar la caída. ¿Qué decisión polémica tomó la producción?

    wapa.pe

    PUEDES VER: Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos

    Accidente de Kevin Díaz en 'Esto es guerra': cae desde ocho metros de altura

    En 'Esto es guerra', el participante Kevin Díaz, pareja de Onelia Molina, fue protagonista de un accidente al caer desde una altura de ocho metros.

    La conductora pelirroja explicó que el joven estaba participando en un juego extremo y debido a un desperfecto en la colchoneta de seguridad, sufrió un impacto que podría haberle causado severas lesiones.

    Kevin Díaz sufre accidente en ‘Esto es guerra’ y cae de juego de ocho metros de altura
    Kevin Díaz sufre accidente en ‘Esto es guerra’ y cae de juego de ocho metros de altura

    Aunque los compañeros del show fueron los primeros en percatarse de la gravedad del accidente y pidieron ayuda de inmediato, el programa decidió no mostrar la llegada de la ambulancia para evitar controversias en directo. Posteriormente, se volvió a ver la reacción de los conductores Mathías Brivio y Katia Palma, quienes quedaron sorprendidos por lo ocurrido.

    Kevin Díaz sufre accidente en ‘Esto es guerra’ y cae de juego de ocho metros de altura
    Kevin Díaz sufre accidente en ‘Esto es guerra’ y cae de juego de ocho metros de altura

    "Parece que Kevin quedó atrapado en la colchoneta porque el aire no estaba distribuido uniformemente, y cuando cae, la colchoneta se enreda", comentó el conductor.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TERRIBLE! Kevin Díaz sufre fuerte ACCIDENTE en 'Esto es guerra' tras caer de un juego de ocho metros: "La colchoneta se rompe..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Alisson Tello, exvocalista de La Bella Luz, deja ALARMANTE MENSAJE tras la denuncia de Naldy Saldaña: "Hablo desde mi propia experiencia"

    Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos

    Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento por su romance con Silvia Núñez: “Su venganza consistió en..."

    Querida actriz de 'Spider-Man' fallece justo antes del estreno: Detalles de sus últimos días

    Daniela Darcourt NO SE CALLA su VERDAD y ADVIERTE a youtuber español tras exponerla por ser 'echada' de show: "Tengo todos los mensajes"

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Jibaja reaparece irreconocible en TV chilena y llora desgarradoramente al afirmar que le quitaron a sus hijos

    Cantantes de Papillón NIEGAN hostigamiento contra Mafer Portugal, pero generan INDIGNACIÓN con comentario: "Tiene que pagar derecho de piso"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;