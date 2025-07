Angie Jibaja reaparece irreconocible en TV chilena y llora desgarradoramente al afirmar que le quitaron a sus hijos

Angie Jibaja reapareció tras meses de lejanía en la televisión chilena tras ser entrevistada por el programa Primer Plano, transmitido por Chilevisión. Durante la conversación, la exmodelo y ahora miembro de los Testigos de Jehová no pudo contener la emoción al contar que le quitaron a sus hijos y que no los ha visto desde el 27 de marzo de 2021 . Relató en detalle cómo se dieron los hechos y el duro proceso que ha enfrentado desde entonces.

"A mí me sugirieron (los del Ministerio de Familia ) que yo haga un tratamiento psicológico por lo de mi abuela y porque yo también les comenté que había recaído por unos días. Entonces fui donde mi hermana, mi única familia en Lima para dejarles a mis hijos y entonces me interné y cuando salí, me doy con la sorpresa que me habían quitado a mis hijos por desprotección familiar. Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, los concreté, salgo y me dicen eso”, aseguró con la voz entrecortada.

Durante su participación en el programa, Angie también se refirió al conflicto que mantiene con Jean Paul Santa María, padre de sus dos hijos, con quienes no tiene contacto desde hace cuatro años. “Desde el 27 de marzo del 2021 que no los he vuelto a ver, yo no lo he visto, no porque esté mal, es porque estoy viendo temas legales con el padre de mis hijos”, explicó.