Se recomienda revisar el listado de zonas afectadas por el corte de luz del 15 al 18 de enero para organizar actividades y evitar inconvenientes.

Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas. | Composición Wapa

¡Toma precaución! Desde este jueves 15 hasta el domingo 18 de enero de 2026, diversas zonas y regiones del país enfrentarán un apagón masivo que dejará sin servicio eléctrico a miles de usuarios por hasta 10 horas. La suspensión del suministro responde a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. En esta nota te contamos qué lugares serán afectados y cómo prepararte.

Hidroandina anuncia cortes de luz por mantenimiento

A través de su plataforma digital, la empresa estatal Hidroandina dio a conocer información detallada sobre los cortes de energía programados en distintas zonas de las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca.

La interrupción temporal del servicio eléctrico se debe a labores de mantenimiento preventivo en la red. Estas acciones buscan garantizar un suministro más estable, seguro y de mejor calidad para los usuarios, reduciendo futuras fallas. A continuación, te presentamos el listado oficial de distritos que permanecerán sin luz los días 15, 16, 17 y 18 de enero.

Corte de luz durante el 15 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento

Trujillo - La Libertad

Zonas afectadas: Distrito de Víctor Larco: en Urb. Las Hortencias de California: Av. Huamán N° C; Mzas C, F.

Hora de restablecimiento: desde las 2:30 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Áncash

Zonas afectadas: Distrito de Independencia (Chequió) - Hora de restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., y Distrito de Ajija (Chilcao) - Horario: desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Cajamarca

Distrito de Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos: C.P.M. La Grama. Caseríos: Choropampa, Chuquipuquio, Chirimoyo, Las Gardenias.

Distritos de Cachachi, provincia de Cajabamba: Caseríos: Cariorco, Chugur, San Francisco, El Aliso, Chichir, Mezapata, Marabamba Bajo, Marabamba Alto, El Montón, Hualanga, Huayllabamba, Chimchimpata, Santa Cruz, Redondos. Anexos: Caña Vieja, Machilcucho, El Lanche, La Huaylla, Pueblo Nuevo, La Shilla, Plan Cachachi, La Raspadura. Sector Nueva Santa Rosa. Cliente mayor: Municipalidad Distrital de Cachachi.

Cajamarca: Barrio San José, Barrio La Merced.

Hora de restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Corte de luz durante el 16 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento

Trujillo - La Libertad

Distrito de Huanchaco desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.: Sector Los Huertos: Av. Alan García Nº 0037; Ca. Los Cocoteros Nº Mza. 37; Mzas 36, 37, N2, Ñ, O2. AA.HH. Villa Progreso: Av. Húsares de Junín Nº Mz. 4, 03, 28; Jr. Toparpa 10-5; Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, 14, 15, 2, 24, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 5, 5 A, 7, A, B, C, H, I, J, P. C.P. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 10, 10 A, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 5 A, A, B, C, H, I, R. Sector Industrial Reactivación 2013-2014 II Etapa: Mza N°.

Distrito de Laredo desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.: Centro Poblado Collambay: Ca. San Diego Nº S/N; Cr. Cerro Prieto Nº S/N; Sector Cerro Prieto N° 02 al 28. Pueblo Simbal: Sector Cerro Prieto Nº S/N; UC16552. Sector Caballo Muerto: UC. Parcela Nº UC10085.

Corte de luz durante el 17 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento

Áncash

Zona afectada: Huaraz - Sectores Los Pinos, La Soledad Alta, San Luis, La Pradera, Ichoca, Coyllur, Impam, Yacunac, Llupa, Huaromayocpampa, Tayacoto, Yucuraca Pitec, Jancu y Jancu Alto y anexos del distrito de Huaraz.

Hora de restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Corte de luz durante el 18 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento

La Libertad - Trujillo

Zonas afectadas: Distrito de Chepén: Mariscal Mar, Puente Maita, Tamarindo, La Mora Alta y Baja, La Calera Alta y Baja, Chafan, San Mateo, Huabal, Polvorín y anexos.

Hora del corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.