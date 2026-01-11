ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Toma precaución! Desde este jueves 15 hasta el domingo 18 de enero de 2026, diversas zonas y regiones del país enfrentarán un apagón masivo que dejará sin servicio eléctrico a miles de usuarios por hasta 10 horas. La suspensión del suministro responde a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. En esta nota te contamos qué lugares serán afectados y cómo prepararte.
Hidroandina anuncia cortes de luz por mantenimiento
A través de su plataforma digital, la empresa estatal Hidroandina dio a conocer información detallada sobre los cortes de energía programados en distintas zonas de las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca.
La interrupción temporal del servicio eléctrico se debe a labores de mantenimiento preventivo en la red. Estas acciones buscan garantizar un suministro más estable, seguro y de mejor calidad para los usuarios, reduciendo futuras fallas. A continuación, te presentamos el listado oficial de distritos que permanecerán sin luz los días 15, 16, 17 y 18 de enero.
Corte de luz durante el 15 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
Trujillo - La Libertad
- Zonas afectadas: Distrito de Víctor Larco: en Urb. Las Hortencias de California: Av. Huamán N° C; Mzas C, F.
- Hora de restablecimiento: desde las 2:30 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Áncash
- Zonas afectadas: Distrito de Independencia (Chequió) - Hora de restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., y Distrito de Ajija (Chilcao) - Horario: desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Cajamarca
- Distrito de Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos: C.P.M. La Grama. Caseríos: Choropampa, Chuquipuquio, Chirimoyo, Las Gardenias.
- Distritos de Cachachi, provincia de Cajabamba: Caseríos: Cariorco, Chugur, San Francisco, El Aliso, Chichir, Mezapata, Marabamba Bajo, Marabamba Alto, El Montón, Hualanga, Huayllabamba, Chimchimpata, Santa Cruz, Redondos. Anexos: Caña Vieja, Machilcucho, El Lanche, La Huaylla, Pueblo Nuevo, La Shilla, Plan Cachachi, La Raspadura. Sector Nueva Santa Rosa. Cliente mayor: Municipalidad Distrital de Cachachi.
- Cajamarca: Barrio San José, Barrio La Merced.
- Hora de restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Corte de luz durante el 16 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
Trujillo - La Libertad
- Distrito de Huanchaco desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.: Sector Los Huertos: Av. Alan García Nº 0037; Ca. Los Cocoteros Nº Mza. 37; Mzas 36, 37, N2, Ñ, O2. AA.HH. Villa Progreso: Av. Húsares de Junín Nº Mz. 4, 03, 28; Jr. Toparpa 10-5; Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, 14, 15, 2, 24, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 5, 5 A, 7, A, B, C, H, I, J, P. C.P. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 10, 10 A, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 5 A, A, B, C, H, I, R. Sector Industrial Reactivación 2013-2014 II Etapa: Mza N°.
- Distrito de Laredo desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.: Centro Poblado Collambay: Ca. San Diego Nº S/N; Cr. Cerro Prieto Nº S/N; Sector Cerro Prieto N° 02 al 28. Pueblo Simbal: Sector Cerro Prieto Nº S/N; UC16552. Sector Caballo Muerto: UC. Parcela Nº UC10085.
Corte de luz durante el 17 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
Áncash
- Zona afectada: Huaraz - Sectores Los Pinos, La Soledad Alta, San Luis, La Pradera, Ichoca, Coyllur, Impam, Yacunac, Llupa, Huaromayocpampa, Tayacoto, Yucuraca Pitec, Jancu y Jancu Alto y anexos del distrito de Huaraz.
- Hora de restablecimiento: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Corte de luz durante el 18 de enero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
La Libertad - Trujillo
- Zonas afectadas: Distrito de Chepén: Mariscal Mar, Puente Maita, Tamarindo, La Mora Alta y Baja, La Calera Alta y Baja, Chafan, San Mateo, Huabal, Polvorín y anexos.
- Hora del corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
- Zonas afectadas: Víctor Larco - La Merced (parcial), California, San Andrés V Etapa, Urb. Los Sauces, Buenos Aires Sur y Norte, Urb. Ingeniería, Los Jardines del Golf, San José de California, Huamán, Vista Alegre, Fundo San Pedro, La Encalada, Urb. El Galeno, Urb. UPAO, Urb. César Vallejo, Los Portales del Golf, Urb. El Golf, Las Palmas II, Urb. Avisupet, Las Flores del Golf.
- Hora del corte: desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.