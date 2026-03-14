Conoce las fechas del feriado largo nacional, quiénes se beneficiarán y el motivo detrás de esta medida que permitirá disfrutar de 4 días consecutivos.

¡Feriado largo en Perú! En abril, los ciudadanos disfrutarán de cuatro días consecutivos de descanso por Semana Santa, una conmemoración que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y marca el inicio de los días dedicados a su pasión, muerte y resurrección.

Según el calendario oficial, esta celebración permitirá a la población disfrutar de jornadas libres y actividades en familia, vacaciones o viajes cortos, aprovechando este período de feriado prolongado a nivel nacional.

Semana Santa 2026: conoce las fechas del feriado largo de 4 días

Según el calendario oficial, en 2026 la Semana Santa se celebrará el jueves 2 y viernes 3 de abril, ofreciendo a la ciudadanía días de descanso y la posibilidad de participar en actividades religiosas tradicionales, como asistir a procesiones, visitar iglesias o dedicar tiempo a la reflexión propia de esta importante celebración cristiana.

Al sumar el sábado 4 y domingo 5 de abril, se conforma un feriado largo de cuatro días consecutivos:

Jueves 2 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.

Feriado nacional por Semana Santa. Viernes 3 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.

Feriado nacional por Semana Santa. Sábado 4 de abril: Descanso habitual, especialmente para el sector público.

Descanso habitual, especialmente para el sector público. Domingo 5 de abril: Día de descanso habitual.

Durante el Jueves y Viernes Santo, los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a descanso remunerado, según el Decreto Legislativo N.° 713, que regula los feriados nacionales en Perú.

Estas fechas permiten no solo realizar viajes, sino también participar en celebraciones religiosas que reúnen a miles de fieles en todo el país. Con el anuncio de un feriado largo de cuatro días consecutivos, es una buena oportunidad para tomar un descanso y desconectarse de la rutina laboral.

Feriados que restan en 2026