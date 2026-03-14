ES OFICIAL | Perú tendrá FERIADO LARGO de 4 días: conoce la fecha y quiénes se verán beneficiadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Feriado largo en Perú! En abril, los ciudadanos disfrutarán de cuatro días consecutivos de descanso por Semana Santa, una conmemoración que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y marca el inicio de los días dedicados a su pasión, muerte y resurrección.
Según el calendario oficial, esta celebración permitirá a la población disfrutar de jornadas libres y actividades en familia, vacaciones o viajes cortos, aprovechando este período de feriado prolongado a nivel nacional.
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Semana Santa 2026: conoce las fechas del feriado largo de 4 días
Según el calendario oficial, en 2026 la Semana Santa se celebrará el jueves 2 y viernes 3 de abril, ofreciendo a la ciudadanía días de descanso y la posibilidad de participar en actividades religiosas tradicionales, como asistir a procesiones, visitar iglesias o dedicar tiempo a la reflexión propia de esta importante celebración cristiana.
Al sumar el sábado 4 y domingo 5 de abril, se conforma un feriado largo de cuatro días consecutivos:
- Jueves 2 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.
- Viernes 3 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.
- Sábado 4 de abril: Descanso habitual, especialmente para el sector público.
- Domingo 5 de abril: Día de descanso habitual.
Durante el Jueves y Viernes Santo, los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a descanso remunerado, según el Decreto Legislativo N.° 713, que regula los feriados nacionales en Perú.
Estas fechas permiten no solo realizar viajes, sino también participar en celebraciones religiosas que reúnen a miles de fieles en todo el país. Con el anuncio de un feriado largo de cuatro días consecutivos, es una buena oportunidad para tomar un descanso y desconectarse de la rutina laboral.
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Feriados que restan en 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.