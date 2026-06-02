Botas: la pieza que dejó de ser estacional para convertirse en un básico del clóset

Botas: la pieza que dejó de ser estacional para convertirse en un básico del clósetÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las tendencias de consumo en moda muestran un cambio importante: este miércoles ya no basta con que una prenda o accesorio se vea bien; también debe funcionar para distintos contextos, estilos y momentos. En ese escenario, las botas han dejado de percibirse como una pieza exclusivamente estacional para consolidarse como un básico capaz de integrarse con naturalidad a múltiples ocasiones.
Según un informe, la categoría moda concentra el 47% de la incidencia de compra online en Perú, posicionándose entre las más demandadas por los consumidores. Además, el 65% de los peruanos asegura tener intención de realizar compras digitales este año, motivados principalmente por la búsqueda de productos diferenciados, promociones y beneficios financieros.
En línea con esta evolución, Bata comparte algunas de las tendencias que marcan el protagonismo de las botas esta temporada:
1. Diseños con inspiración biker: para acompañar rutinas en constante movimiento: las consumidoras buscan opciones que puedan sostener jornadas largas sin perder ligereza ni estabilidad. Por ello, las plataformas livianas y suelas flexibles ganan protagonismo entre quienes priorizan practicidad sin dejar de lado el estilo. Tomando en cuenta ello, las botas de inspiración biker destacan por incorporar estructuras más robustas, suelas marcadas, así como detalles con mayor personalidad, y se consolidan como una de las tendencias más versátiles de la temporada.
2. Siluetas que elevan cualquier look: las botas de caña media y acabados minimalistas se han convertido en piezas clave para complementar outfits más pulidos o transformar combinaciones simples con pocos elementos. Asimismo, las botas altas y siluetas slouchy ganan protagonismo por su capacidad de aportar sofisticación, movimiento y una estética más relajada a distintos estilos. En paralelo, la tendencia dressy continúa posicionándose entre quienes buscan opciones más fáciles de integrar tanto en espacios laborales como sociales.
3. Tonos neutros que facilitan múltiples combinaciones: negro, beige, marrón o tonalidades tierra continúan posicionándose como las alternativas preferidas por su versatilidad para combinarse con distintas prendas y estilos. A ello se suman materiales como el suede y el cuero, que destacan por su adaptabilidad y capacidad de integrarse naturalmente tanto a looks casuales como más elevados.
4. Detalles que aportan identidad y autenticidad al estilo personal: texturas, acabados metálicos, hebillas o contrastes sutiles se convierten en recursos cada vez más valorados para darle personalidad a un look sin necesidad de excesos. En esa línea, tendencias como la western continúan posicionándose entre las favoritas por incorporar elementos con mayor carácter y una estética inspirada en siluetas más auténticas.
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“Hoy las consumidoras ya no eligen botas únicamente por una tendencia estética, sino por la capacidad que tienen de integrarse naturalmente a distintos momentos y estilos de vida. Vemos una búsqueda cada vez más clara por piezas versátiles, funcionales y con identidad, que puedan acompañar desde jornadas largas hasta espacios más sociales sin perder diseño ni personalidad”, señala Ursula Asmat, Latam Marketing Lead de Bata.
Con influencias que van desde la estética western y biker hasta siluetas más sofisticadas como las slouchy o dressy, las botas continúan reinventándose temporada tras temporada y se consolidan como una de las piezas más versátiles y relevantes dentro de la moda femenina actual.