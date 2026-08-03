Español que asegura haber viajado en la avioneta accidentada en Nasca hizo insólita revelación: "Nos dijeron que..."

Español que viajó en la avioneta de Nasca días antes del accidente revela fuertes turbulencias y falta de protocolos de emergencia.

El accidente de una avioneta turística cerca de las Líneas de Nasca volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de este popular circuito aéreo. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, el testimonio de un pasajero que viajó en la misma aeronave pocos días antes ha generado nuevas interrogantes sobre el servicio.

Se trata de Antonio López, un ciudadano español que aseguró haber abordado la avioneta una semana antes del accidente. En declaraciones a Latina, relató cómo fue la experiencia desde el embarque hasta el recorrido sobre el desierto, recordando que el viaje estuvo marcado por fuertes turbulencias y que, según dijo, no recibieron indicaciones sobre protocolos de emergencia.

El accidente dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. De acuerdo con la información oficial, la aeronave despegó del aeropuerto de Pisco rumbo al sobrevuelo de las Líneas de Nasca y, durante el trayecto, la tripulación reportó una emergencia antes de perder comunicación con la torre de control.

Español revela cómo es viajar en esa avioneta

López contó que decidió realizar el recorrido junto a sus padres y que la noticia del accidente le causó un fuerte impacto. “Lo primero, la noticia, ha sido muy trágica. Sabes que podías haber sido tú y además con tus padres”, expresó.

El ciudadano español recordó que, antes del despegue, les aseguraron que las aeronaves utilizadas eran modernas y seguras. “Nos dijeron que eran las más seguras, de 2020 o 2021. No podíamos imaginar que algo pudiera salir mal”, afirmó.

Asimismo, explicó que uno de los integrantes de su grupo prefirió no subir al vuelo debido a antecedentes de accidentes en este tipo de servicios, aunque finalmente él decidió continuar tras las garantías que, según indicó, les brindaron sobre la aeronave.

Otro aspecto que llamó su atención fue que, según su versión, no recibieron instrucciones sobre qué hacer en caso de una emergencia. “No te dan ningún aviso de seguridad. Solo te dicen que disfrutes el viaje y que te abroches el cinturón”, comentó.