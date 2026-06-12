Baba Vanga y la MACABRA PREDICCIÓN sobre el MUNDIAL 2026 que lo cambiaría todo

Una antigua profecía atribuida a Baba Vanga , la famosa vidente búlgara, volvió a cobrar relevancia en redes sociales en medio del inicio del Mundial que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

En medio del desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa no solo crece entre los aficionados al fútbol, sino también entre quienes siguen teorías y profecías relacionadas con grandes acontecimientos mundiales. En las últimas semanas volvió a circular una supuesta predicción atribuida a Baba Vanga, figura que continúa despertando interés décadas después de su fallecimiento.

El campeonato, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, marcará un hito en la historia del fútbol. En particular, México se convertirá en el primer país en organizar tres ediciones de una Copa del Mundo. En medio de ese contexto, volvió a tomar fuerza una antigua profecía que vincula un evento deportivo de alcance global con la aparición de un fenómeno extraordinario visible para millones de personas.

El renovado interés por las predicciones de Baba Vanga coincide con la difusión de otras supuestas advertencias atribuidas a la vidente sobre terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que poseía capacidades predictivas, sus presuntos anuncios suelen reaparecer cada vez que se aproxima un acontecimiento de gran repercusión internacional.

¿Qué habría predicho Baba Vanga sobre el Mundial 2026?

Entre las profecías más comentadas figura una frase que suele atribuírsele y que menciona la aparición de un extraño fenómeno durante una importante competencia deportiva. Según la versión difundida en distintos medios y redes sociales, Baba Vanga habría señalado que "una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá".

A partir de esa afirmación han surgido numerosas interpretaciones. Algunos seguidores de teorías paranormales consideran que podría tratarse de una manifestación extraterrestre, mientras que otros la relacionan con fenómenos astronómicos poco comunes.

En los últimos meses, varios eventos espaciales fueron señalados en internet como posibles señales vinculadas a esta profecía. Sin embargo, ninguno de ellos derivó en el supuesto escenario descrito por quienes creen en las predicciones de la vidente búlgara.

Con el Mundial más próximo, algunos portales especializados en misterios y fenómenos inexplicables han vuelto a especular sobre la posibilidad de que el torneo sirva como escenario para la aparición de una supuesta nave extraterrestre o algún acontecimiento similar.