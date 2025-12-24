Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

La predicción de Baba Vanga para el 2026 que tiene a todos asustados podría cumplirse y cambiarlo todo para el mundo.

Las supuestas profecías de Baba Vanga vuelven a ganar protagonismo en redes sociales y medios de comunicación cada vez que se aproxima un nuevo año.

De cara a 2026, la vidente búlgara —convertida con el tiempo en un fenómeno de alcance mundial— habría anticipado la llegada de seres extraterrestres a la Tierra y el primer contacto de la humanidad con una civilización más avanzada. Tras difundirse este vaticinio, diversas plataformas digitales se inundaron de comentarios de usuarios que debatían sobre su posible veracidad.

¿Cuáles son las predicciones de Baba Vanga para 2026?

“Las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto de la humanidad con extraterrestres. Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”, afirmó el sitio Space and Technology en su cuenta de X, en una publicación que generó una intensa discusión. Desde hace décadas se plantea la posibilidad de que existan otras formas de vida en el espacio exterior, aunque hasta ahora la ciencia no ha confirmado ningún contacto con la Tierra. No obstante, la aparición del cometa interestelar 3I/ATLAS reavivó el debate público sobre lo que podría existir más allá de nuestra galaxia, motivo por el cual esta predicción atribuida a Baba Vanga tuvo un fuerte impacto entre los usuarios de redes sociales.

Vangeliya Pandeva Gushterova, conocida popularmente como Baba Vanga, nació en 1911 en el territorio que hoy corresponde a Bulgaria y falleció en 1996. Perdió la vista en la adolescencia tras un accidente y con el tiempo se convirtió en una suerte de guía espiritual a la que miles de personas acudían buscando respuestas sobre su destino.

Con el paso de los años, su figura trascendió el ámbito de los Balcanes y se rodeó de un aura legendaria. Buena parte de su notoriedad se apoyó en numerosos testimonios que le atribuían supuestas dotes de clarividencia. Así se fue consolidando el fenómeno: cada año se le asignan profecías que, según se dice, anticipan desde transformaciones políticas globales hasta desastres naturales, innovaciones tecnológicas o crisis económicas.

No obstante, es importante señalar que detrás del impacto mediático no existe un registro oficial ni comprobado de sus predicciones. Baba Vanga no dejó escritos, cuadernos ni recopilaciones formales. La mayor parte del material que circula proviene de relatos orales, interpretaciones libres o listados elaborados décadas después de su fallecimiento. Por ello, numerosos especialistas advierten que estos supuestos vaticinios suelen ser vagos y fácilmente adaptables, una característica común en las profecías populares.