Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

Paolo Guerrero PIERDE LOS PAPELES contra hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, protagonizó un momento tenso con un hincha en el aeropuerto Jorge Chávez tras el empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Paolo Guerrero PIERDE LOS PAPELES contra hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto
    Paolo Guerrero Furioso
    Paolo Guerrero PIERDE LOS PAPELES contra hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto

    El atacante de Alianza Lima, Paolo Guerrero, vivió un momento incómodo con un hincha en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El episodio ocurrió cuando el plantel regresaba de Cusco tras empatar 1-1 frente a Deportivo Garcilaso. La molestia del delantero por un gol que no fue validado terminó elevando la tensión.

    Polémica arbitral en el empate en Cusco

    El cuadro blanquiazul igualó 1-1 ante Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que una decisión arbitral cambió el foco del encuentro: un gol de Guerrero fue invalidado.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Se revela la dura razón que acabó con el matrimonio de Verónica Linares y Manolo del Castillo

    El ‘Depredador’ había marcado desde media cancha a los 14 minutos, pero el árbitro Daniel Ureta decidió anular la jugada por una presunta falta ofensiva contra Orlando Núñez.

    El delantero expresó su desacuerdo con la determinación del juez. “No le hago falta, creo que eso es jugar normal. Inclusive, el adversario se resbala por querer llegar a la pelota”, señaló. Con esas palabras dejó claro que, a su juicio, el tanto debió ser convalidado.

    Tenso momento con un hincha en el aeropuerto

    A su llegada a Lima, varios periodistas aguardaban al equipo para recoger declaraciones. En medio de la atención mediática, un aficionado llamó ‘Paolín’ al capitán de 42 años, lo que provocó su inmediata reacción.

    Guerrero interrumpió la conversación que sostenía con la prensa y se dirigió directamente al seguidor. El apelativo no fue bien recibido por el delantero, generando un momento incómodo que reflejó la presión que atraviesa el histórico goleador de la selección peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paolo Guerrero PIERDE LOS PAPELES contra hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Se revela la dura razón que acabó con el matrimonio de Verónica Linares y Manolo del Castillo

    ¡AMPAY! Conocido conductor de TV es captado entre abrazos y besos con misteriosa mujer: ¿De quién se trata?

    Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Conmoción por hijo de querido actor de TV que cayó de un tercer piso tras sufrir crisis en su departamento: "Un momento muy duro"

    Lo más vistos en Farándula

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    Desgarrador adiós: joven actor confirma que enfrenta sus últimos días tras diagnóstico de cáncer terminal

    Ex de Paul Michael lo expone y difunde video juntos tras partida de Pamela López a 'La granja VIP': "Cuando nadie nos ve"

    ¡Drástico giro! Darinka Ramírez vence en batalla judicial a Farfán y se revela cuánto quedará pagando de pensión

    Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;