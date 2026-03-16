Paolo Guerrero PIERDE LOS PAPELES contra hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto

El delantero de Alianza Lima , Paolo Guerrero , protagonizó un momento tenso con un hincha en el aeropuerto Jorge Chávez tras el empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

El atacante de Alianza Lima, Paolo Guerrero, vivió un momento incómodo con un hincha en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El episodio ocurrió cuando el plantel regresaba de Cusco tras empatar 1-1 frente a Deportivo Garcilaso. La molestia del delantero por un gol que no fue validado terminó elevando la tensión.

Polémica arbitral en el empate en Cusco

El cuadro blanquiazul igualó 1-1 ante Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que una decisión arbitral cambió el foco del encuentro: un gol de Guerrero fue invalidado.

El ‘Depredador’ había marcado desde media cancha a los 14 minutos, pero el árbitro Daniel Ureta decidió anular la jugada por una presunta falta ofensiva contra Orlando Núñez.

El delantero expresó su desacuerdo con la determinación del juez. “No le hago falta, creo que eso es jugar normal. Inclusive, el adversario se resbala por querer llegar a la pelota”, señaló. Con esas palabras dejó claro que, a su juicio, el tanto debió ser convalidado.

Tenso momento con un hincha en el aeropuerto

A su llegada a Lima, varios periodistas aguardaban al equipo para recoger declaraciones. En medio de la atención mediática, un aficionado llamó ‘Paolín’ al capitán de 42 años, lo que provocó su inmediata reacción.