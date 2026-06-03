De acuerdo con el Decreto Supremo 007-2026-TR , los trabajadores que voten en la segunda vuelta tendrán licencia remunerada del 5 al 8 de junio.

El Ejecutivo aprobó facilidades laborales para quienes participen en la segunda vuelta del 7 de junio.

El Ejecutivo aprobó facilidades laborales para quienes participen en la segunda vuelta del 7 de junio.

El Gobierno ha implementado medidas de tolerancia y licencias laborales para el personal de los sectores público y privado que deba votar en la segunda vuelta electoral del 2026, programada para el domingo 7 de junio.

El Decreto Supremo 007-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, señala que aquellos trabajadores que deban laborar el día de las elecciones o que estén en una región distinta de su lugar de votación tendrán facilidades especiales para cumplir con su deber cívico.

¿Quién puede tomar tiempo libre para votar en las elecciones del 2026?

La normativa permite que quienes trabajen en zonas diferentes de su lugar de votación tengan permiso para ausentarse el viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio del 2026.

Para el personal del sector privado, el beneficio estará condicionado al cumplimiento del voto, y las horas o días no trabajados deberán compensarse posteriormente, de acuerdo con un acuerdo entre empleador y trabajador.

En el ámbito público, las instituciones deberán asegurar la continuidad de los servicios indispensables y determinar cómo recuperar el tiempo no trabajado, según sus prioridades institucionales.

Tolerancia en el trabajo durante la jornada electoral

De acuerdo con el decreto, los trabajadores que deban laborar el domingo 7 de junio tendrán un periodo de tolerancia, al inicio o durante su jornada laboral, para votar. Este tiempo deberá compensarse.

Además, quienes actúen como miembros de mesa podrán no presentarse a sus centros de trabajo el día de la votación.

El documento lleva la firma del presidente José María Balcázar, junto con las de los ministros Freddy Solano González, titular de Trabajo y Promoción del Empleo, y Aldo Martín Prieto Barrera, presidente del Consejo de Ministros.

¿Se aplicará la ley seca durante las elecciones del 2026 en Perú?

Con motivo de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, Perú aplicará la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de alcohol durante un periodo específico para asegurar el orden y el normal desarrollo de las elecciones en el país.

Conforme a lo establecido, la prohibición iniciará a las 8.00 a. m. del sábado 6 de junio y culminará a las 8.00 a. m. del lunes 8 de junio. Los locales que no cumplan con esta norma se enfrentarán a multas y sanciones de las autoridades competentes.