Confirmado | Suspenden clases jueves y viernes y habrá fin de semana largo para escolares y universitarios

Estudiantes en numerosos niveles educativos disfrutarán de un descanso prolongado este 4 y 5 de junio. Averigua aquí si tu área está entre las afectadas.

Última hora. Las autoridades han anunciado que las clases en escuelas y universidades estarán suspendidas este jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026. Esto permitirá a los estudiantes de varios niveles disfrutar de un fin de semana extendido de cuatro días. ¿Cuáles son las provincias beneficiadas? Todos los detalles, a continuación.

Suspensión de clases por el fin de semana largo: consulta las provincias afectadas

La suspensión de actividades académicas responde a la festividad de Corpus Christi en España. Según las regulaciones actuales, el 4 de junio de 2026 es un día festivo oficial en la provincia de Castilla-La Mancha.

La decisión sobre los días festivos fue discutida y acordada en el Consejo Escolar de Toledo, que decidió por unanimidad trasladar el segundo festivo local al viernes 5 de junio, con lo que también quedó como día no lectivo.

¿Qué es el Corpus Christi?

El Corpus Christi es una celebración que goza de gran popularidad en Castilla-La Mancha. Según el portal de Cultura de la Junta, es una fiesta que brilla con gran esplendor, junto con el Jueves Santo y la Asunción. Sus orígenes datan del siglo XIII y fue instaurada por los papas Urbano IV y Clemente V, hasta consolidarse como tradición en Toledo tras el Concilio de Trento.