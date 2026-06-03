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Confirmado | Suspenden clases jueves y viernes y habrá fin de semana largo para escolares y universitarios

Estudiantes en numerosos niveles educativos disfrutarán de un descanso prolongado este 4 y 5 de junio. Averigua aquí si tu área está entre las afectadas.

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    Confirmado | Suspenden clases jueves y viernes y habrá fin de semana largo para escolares y universitarios
    Estudiantes tendrán fin de semana largo en algunas provincias este jueves y viernes.
    Confirmado | Suspenden clases jueves y viernes y habrá fin de semana largo para escolares y universitarios

    Última hora. Las autoridades han anunciado que las clases en escuelas y universidades estarán suspendidas este jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026. Esto permitirá a los estudiantes de varios niveles disfrutar de un fin de semana extendido de cuatro días. ¿Cuáles son las provincias beneficiadas? Todos los detalles, a continuación.

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    Suspensión de clases por el fin de semana largo: consulta las provincias afectadas

    La suspensión de actividades académicas responde a la festividad de Corpus Christi en España. Según las regulaciones actuales, el 4 de junio de 2026 es un día festivo oficial en la provincia de Castilla-La Mancha.

    La decisión sobre los días festivos fue discutida y acordada en el Consejo Escolar de Toledo, que decidió por unanimidad trasladar el segundo festivo local al viernes 5 de junio, con lo que también quedó como día no lectivo.

    ¿Qué es el Corpus Christi?

    El Corpus Christi es una celebración que goza de gran popularidad en Castilla-La Mancha. Según el portal de Cultura de la Junta, es una fiesta que brilla con gran esplendor, junto con el Jueves Santo y la Asunción. Sus orígenes datan del siglo XIII y fue instaurada por los papas Urbano IV y Clemente V, hasta consolidarse como tradición en Toledo tras el Concilio de Trento.

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    La celebración incluye procesiones y calles adornadas con flores y plantas aromáticas como el tomillo y el romero, además de altares, tapices que cuelgan de los balcones en avenidas principales, alfombras de serrín, danzantes y música conmemorativa.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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