Confirmado | Suspenden clases jueves y viernes y habrá fin de semana largo para escolares y universitarios

Confirmado | Suspenden clases jueves y viernes y habrá fin de semana largo para escolares y universitariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Última hora. Las autoridades han anunciado que las clases en escuelas y universidades estarán suspendidas este jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026. Esto permitirá a los estudiantes de varios niveles disfrutar de un fin de semana extendido de cuatro días. ¿Cuáles son las provincias beneficiadas? Todos los detalles, a continuación.
LEE MÁS: ¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar
Suspensión de clases por el fin de semana largo: consulta las provincias afectadas
La suspensión de actividades académicas responde a la festividad de Corpus Christi en España. Según las regulaciones actuales, el 4 de junio de 2026 es un día festivo oficial en la provincia de Castilla-La Mancha.
La decisión sobre los días festivos fue discutida y acordada en el Consejo Escolar de Toledo, que decidió por unanimidad trasladar el segundo festivo local al viernes 5 de junio, con lo que también quedó como día no lectivo.
¿Qué es el Corpus Christi?
El Corpus Christi es una celebración que goza de gran popularidad en Castilla-La Mancha. Según el portal de Cultura de la Junta, es una fiesta que brilla con gran esplendor, junto con el Jueves Santo y la Asunción. Sus orígenes datan del siglo XIII y fue instaurada por los papas Urbano IV y Clemente V, hasta consolidarse como tradición en Toledo tras el Concilio de Trento.
PUEDES VER: ES OFICIAL | ONPE cambió locales de votación para 136 mesas: Conoce dónde te tocará votar
La celebración incluye procesiones y calles adornadas con flores y plantas aromáticas como el tomillo y el romero, además de altares, tapices que cuelgan de los balcones en avenidas principales, alfombras de serrín, danzantes y música conmemorativa.