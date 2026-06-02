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¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar

En Perú, el aumento de llamadas de números extranjeros desconocidos, como los de Bangladesh y Canadá, podría indicar una estafa telefónica.

¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar
Llamadas del extranjero
¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar

En diversas regiones, incluido Perú, las personas reciben semanalmente llamadas de números internacionales que no reconocen, originadas en países remotos como Bangladesh, Canadá, Madagascar, Sri Lanka, entre otros. Frecuentemente, el teléfono apenas suena antes de interrumpirse, pero estas comunicaciones esconden un fraude que busca generar pérdidas económicas a los afectados.

Este esquema de fraude, identificado como wangiri, se extiende mundialmente y explota la curiosidad o preocupación de las personas, al motivarlas a devolver la llamada. Los estafadores se valen de números con altas tarifas, por lo cual las autoridades instan a no contestar ni devolver llamadas consideradas sospechosas si provienen del exterior.

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¿En qué consiste la estafa wangiri y por qué evitar devolver estas llamadas?

La táctica wangiri, que significa "una llamada y cuelgo" en japonés, opera a través de miles de llamadas automáticas que se interrumpen rápidamente. Su finalidad es que el receptor vea una llamada perdida y sienta la necesidad de llamar para saber quién se comunicó.

Al responder, la persona es redirigida a líneas de tarificación premium, incurriendo en altos costos por cada minuto. Frecuentemente, los estafadores emplean audios grabados, música de espera o mensajes automáticos para retener a la víctima y aumentar los cargos en su factura telefónica.

Originada en Japón a principios de los 2000, esta estafa se ha propagado internacionalmente, convirtiéndose en una de las formas más comunes de fraude telefónico actualmente.

SOBRE EL AUTOR:
¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar
Omar Moller

Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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