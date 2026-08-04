Horóscopo de HOY martes 04 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: ¿Quieres saber qué te depara la suerte y tu destino?

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este martes 4 de agosto del 2026.

Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 4 de agosto del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Horóscopo Aries este martes (marzo 21-abril 20)

No dejes que el tiempo siga pasando y presiona a las personas con las que desarrollas algunas gestiones. Las demoras podrían traerte complicaciones futuras y no puedes permitirlo. Precaución.

Horóscopo Tauro este martes (abril 21-mayo 21)

Algunas dificultades en la consecución de tus objetivos te obligarán a cambiar de estrategia y ser más exigente con tus compañeros o subordinados. Persevera y tendrás nuevamente el control.

Horóscopo Géminis este martes (mayo 22-junio 21)

No estás viendo la solución a los problemas que afrontas por contemplaciones subjetivas o emocionales. Hoy tomarás conciencia y verás todo de una manera diferente y positiva.

Horóscopo Cáncer este martes (junio 22-julio 22)

Culminas de manera exitosa gestiones que se habían complicado. Ahora tendrás tiempo para retomar todo aquello que descuidaste por haber atendido estos imprevistos. Vuelve la calma.

Horóscopo Leo este martes (julio 22-agosto 23)

Tendrás una reunión con una persona que será clave para el desarrollo de tus proyectos. En lo personal, familiares y amigos se unirán contigo para celebrar un evento importante. Lo disfrutarás.

Horóscopo Virgo este martes (agosto 24-septiembre 23)

Se presenta una nueva alternativa laboral. La oferta es positiva, no la descartes y evalúa sus conveniencias. En el amor, alguien que no puede superar lo que vivió contigo volverá a buscarte.

Horóscopo Libra este martes (septiembre 24-octubre 23)

Podrías basarte en datos confusos para gestionar o decidir. No te adelantes a ejecutar si no te aseguras de que cuentas con información correcta. Llega un dinero a tus manos, evita gastos innecesarios.

Horóscopo Escorpio este martes (octubre 24-noviembre 22)

Ciertas demoras te pondrán en alerta. Sospecharás de una falta de compromiso por parte de compañeros y ejercerás presión para que todo se mantenga en marcha. No te descuides.

Horóscopo Sagitario este martes (noviembre 23-diciembre 21)

Estás por tomar decisiones precipitadas. Conviene detenerte y evaluar de manera minuciosa tus objetivos y estrategias. Hacerlo te permitirá corregir algunos errores y evitar complicaciones.

Horóscopo Capricornio este martes (diciembre 22-enero 20)

Abandonas una actividad que no resultaba satisfactoria ni lucrativa. Tendrás al frente una nueva oportunidad que se amolda a tus talentos y capacidades. El cambio será muy favorable.

Horóscopo Acuario este martes (enero 21-febrero 19)

Una persona que ejerce poder y autoridad te encomendará una actividad o gestión importante. Habrá presión, exceso de trabajo, pero tendrás una gran capacidad para manejarlo y resaltar.

Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-marzo 20)

A pesar de todo tu esfuerzo, aún no ves los resultados que esperas. No te desanimes ni consideres descartar lo realizado. Todo avanza, pero a una velocidad distinta a la esperada. Paciencia.

Jhan Sandoval: horóscopo de este martes

Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este lunes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento