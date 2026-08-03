¡DRAMA FAMILIAR! Hermana de Jaime Bayly protagoniza fuerte disputa con su madre por la herencia: “Tienen que darme más dinero”

Jaime Bayly sorprendió al revelar que su hermana quedó en la ruina tras malgastar toda la herencia de su madre, llevando a una confrontación legal con su familia. ¿Cómo terminó todo?

Hermana de Jaime Bayly se queda en LA QUIEBRA tras gastarse HERENCIA de su madre. | Composición Wapa

Hermana de Jaime Bayly se queda en LA QUIEBRA tras gastarse HERENCIA de su madre. | Composición Wapa

En su llegada a Lima, Jaime Bayly compartió un inesperado capítulo de su vida familiar. El afamado autor habló sobre la enfermedad de su madre y el dilema que enfrenta con una de sus hermanas debido a una cuantiosa herencia que ya no existe, desatando un acalorado litigio familiar.

Hermana de Jaime Bayly en bancarrota tras despilfarrar herencia y emprender acciones legales

Jaime Bayly sorprendió recientemente al detallar un tenso conflicto familiar provocado por su hermana, quien no logró manejar adecuadamente la considerable herencia recibida.

El escritor explicó los gastos excesivos de su hermana y los peligros financieros que enfrentó, quedando ahora sin nada debido, según su relato, a una desastrosa estafa y pérdidas totales.

Ofreció su opinión sobre cómo la avidez por ganar más dinero pudo haber influido en una mala administración financiera que concluyó en un resultado catastrófico.

"Mi madre le otorgó una fortuna y mi hermana la perdió toda, o casi toda. ¿Cómo pudo perder tanto en tan poco tiempo? No lo comprendo. Ella culpa a malas inversiones y engaños. Sospecho que, insatisfecha con lo que recibió, la codicia la llevó a intentar multiplicar el dinero imprudentemente, y se aventuró en la Bolsa creyéndose experta, lo cual no era", confesó a El Comercio.

Lo más chocante sucedió después, cuando, al no tener más dinero, decidió tomar medidas legales contra su madre y hermanos, exigiéndoles apoyo financiero para cubrir sus deudas y recuperar lo perdido, originando uno de los conflictos familiares más notorios en su historia.

"Cuando quedó sin dinero y los millones se desvanecieron, mi hermana pensó que la mejor opción era demandar a su madre y hermanos, pidiéndoles más dinero. Increíblemente, sus reclamos carecían de fundamento. Un grupo de abogados sin escrúpulos fue tras mi madre y hermanos con demandas codiciosas. Lo que mi hermana exigía era impresionante: el dinero que me dieron no fue suficiente, necesito más", detalló.

A pesar de sus muchos intentos, solo consiguió una deuda significativa por las demandas perdidas y los costos legales enfrentados por su familia para protegerse.