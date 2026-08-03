Pareja de 22 años de Melcochita DEJA EN SHOCK A TODOS al confesar que es su PRIMER ENAMORADO: "Él sabía que yo no..."

Heydi Amado , una enfermera de 22 años, compartió que nunca había tenido una relación antes de conocer a Melcochita y cómo él le declaró su amor.

Heydi Amado, la joven compañera de Melcochita, reafirmó que su relación con el famoso humorista es sólida, a pesar de las críticas por su diferencia de edad. En una reciente entrevista, la enfermera de 22 años sorprendió al decir que Pablo Villanueva fue su primer amor y recordó cómo le confesó sus emociones.

La pareja compartió cómo comenzó su historia de amor, explicando que su relación se ha fortalecido con el tiempo. La joven relató que antes de ser pareja del humorista, fue su cuidadora, y fue durante esos días cuando él le manifestó sus sentimientos. "Él sabía que yo nunca había tenido novio", comentó.

Heydi Amado confiesa que Melcochita fue su primer enamorado

En su participación en el podcast de Milena Zárate, Amado mencionó que no había tenido una relación antes de conocer a Melcochita. Él conocía este aspecto de su vida y, en el momento de declararse, lo hizo con honestidad y sin presionar para que ella aceptara.

"Él sabía que yo no había tenido ningún novio. Me dijo: este... puedo enseñarte cómo debe tratarte un hombre, en caso de que no quieras estar conmigo", recordó mientras Pablo Villanueva la escuchaba en la entrevista.

El inicio del romance entre Melcochita y Heydi Amado

Amado explicó que conoció más de cerca a Melcochita cuando él le pidió que lo cuidara durante un viaje a Estados Unidos, luego de estar un tiempo con sus hijas en ese país. "Voy a ir a Perú y regresaré para grabar unos días, ¿qué te parece si me cuidas?", recordó Heydi la propuesta que aceptó.

Según narró, solo pasaron tres días de cuidado cuando el humorista le declaró su amor. "En esos tres días se me declaró, pero a la antigua", dijo. Repitió las palabras del artista: "Me he dado cuenta de que eres una chica muy linda, muy inteligente, muy bonita... me gustas y quisiera estar contigo, pero no te sientas obligada".