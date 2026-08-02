Avioneta se accidenta en Nasca: ¿qué pasó con los pilotos y qué informaron las autoridades?

Análisis en progreso del trágico accidente que cobró la vida de 11 turistas y dos tripulantes peruanos . El Cessna Caravan C-208 partió a las 12.10 p. m. y enfrentó una emergencia a la 1.01 p. m. ¿Qué ocurrió en esos 51 minutos?

Piloto y la copiloto del terrible accidente en Nasca. | Composición Wapa

Piloto y la copiloto del terrible accidente en Nasca. | Composición Wapa

Las investigaciones están en marcha para esclarecer las causas del accidente del Cessna Caravan C-208, matrícula OB-2001, que cobró la vida de 11 turistas de diversas nacionalidades y dos peruanos, mientras sobrevolaban los geoglifos de Nasca, patrimonio reconocido por la Unesco.

El vuelo, operado por Aerodiana, comenzó a las 12.10 p. m. desde Pisco, y se declaró en situación de emergencia a la 1.01 p. m.. La pregunta clave es qué ocurrió durante esos 51 minutos en el aire.

Poco después de despegar, la comunicación entre los pilotos y el control terrestre se perdió, activando inmediatamente los protocolos de emergencia y movilizando a los equipos de rescate.

Una inspección aérea permitió localizar una columna de humo a 8 kilómetros del aeródromo María Reiche, confirmando el lugar del accidente.

Este incidente generó un debate a nivel nacional. La presidenta, Keiko Fujimori, mencionó la posibilidad de cerrar temporalmente el aeropuerto de Pisco mientras las investigaciones continúan.

"Lamentamos profundamente este suceso. El ministro de Transportes está al frente de la investigación y se está considerando el cierre temporal del aeropuerto, pero se esperará el resultado de la investigación para tomar decisiones", comunicó.

Por otra parte, la Fiscalía de Nasca investiga de forma urgente en diferentes ubicaciones para identificar y devolver los cuerpos a sus familiares.

Actualmente, no se contempla la posibilidad de un sabotaje como causa del accidente. "No se tienen indicios de un atentado", indicó un portavoz de la Policía de Ica.

"Las investigaciones se desarrollarán con total rigurosidad para esclarecer los hechos", aseguró. "Serán exhaustivas y el país sabrá la verdad", añadió.

Según los datos del vuelo, el manifiesto de pasajeros, facilitado por Aerodiana, ha permitido identificar a todas las víctimas del accidente.

Los tripulantes peruanos eran Américo Alejandro Salazar Cuellar y Irenka del Carpio Guanilo.

Las víctimas italianas incluyen a: Elena Sala (58), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59) y Pietro Gianturco (18).

Entre los pasajeros alemanes estaban Hofmann Andreas (78) y Hofmann Gertrud Maria (77). Los españoles eran: Aviles Muñoyerro Alfredo (52) y Sánchez Muñoz Ana Isabel (52).