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Los tres grandes juicios que perdió Magaly Medina y las millonarias reparaciones que debió pagar

A raíz del fallo adverso por la demanda que le entabló Jefferson Farfán, repasamos los casos emblemáticos en los que la justicia no favoreció a la 'Urraca'.

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    Los tres grandes juicios que perdió Magaly Medina y las millonarias reparaciones que debió pagar
    No es la primera vez que Magaly Medina tiene que pagar compesanción. | Composición Wapa
    Los tres grandes juicios que perdió Magaly Medina y las millonarias reparaciones que debió pagar

    Durante más de dos décadas, Magaly Medina ha sido una de las figuras más polémicas de la televisión peruana. Su estilo frontal y sus revelaciones sobre personajes del espectáculo y el deporte la llevaron a enfrentar numerosos procesos judiciales. Aunque en varios casos logró salir airosa, también sufrió importantes derrotas en los tribunales. Algunas de ellas con cuantiosas reparaciones civiles. Estos son tres de los casos más importantes que perdió la conductora.

    Paolo Guerrero: el juicio que la llevó a prisión

    El caso más recordado en la carrera de Magaly Medina ocurrió en 2008, cuando fue condenada por difamación tras afirmar que el futbolista Paolo Guerrero había asistido a una reunión con una modelo mientras se encontraba concentrado con la selección peruana.

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    La justicia determinó que la información difundida vulneró el honor del delantero y sentenció a la conductora a cinco meses de prisión efectiva, convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes de la televisión peruana.

    Además de cumplir la condena en el penal Santa Mónica, Medina fue obligada a pagar una reparación civil de S/200.000 a favor de Paolo Guerrero. También se le impuso el pago de aproximadamente S/67.000 al Estado por concepto de días-multa y otros conceptos procesales.

    Lucho Cáceres: una nueva condena por difamación

    En diciembre de 2022, el actorLucho Cáceres obtuvo una sentencia favorable luego de denunciar a Magaly Medina por difamación agravada.

    El Poder Judicial determinó que la conductora debía pagar S/70.000 como reparación civil al actor, además de imponerle una pena de prisión suspendida. El fallo representó otra derrota judicial para la figura de ATV y volvió a abrir el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

    Jefferson Farfán y una millonaria indemnización

    Otro de los procesos más mediáticos fue el iniciado por Jefferson Farfán, quien denunció a Magaly Medina por la difusión de imágenes grabadas desde el interior de su vivienda sin autorización.

    Tras varios años de litigio, la Corte Suprema dejó firme la condena por violación a la intimidad agravada. La resolución confirmó que la conductora debía cumplir una pena convertida en jornadas de servicio comunitario y pagar una reparación civil de S/300.000 al ex seleccionado nacional.

    Inicialmente, una sentencia había fijado una reparación mayor, pero posteriormente fue reducida a S/300.000, monto que quedó firme en la última instancia judicial.

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    ¿Cuánto suman las tres indemnizaciones?

    A lo largo de su trayectoria, Magaly Medina ha enfrentado más de una decena de procesos judiciales por difamación, calumnia y otros delitos vinculados al ejercicio periodístico. No todos terminaron en condena, pero los casos de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Lucho Cáceres destacan por el impacto mediático y por las elevadas reparaciones civiles ordenadas por la justicia.

    Solo en estos tres procesos, las indemnizaciones impuestas suman S/570.000, sin considerar multas, costas procesales u otros pagos derivados de las sentencias.

    SOBRE EL AUTOR:
    Los tres grandes juicios que perdió Magaly Medina y las millonarias reparaciones que debió pagar
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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