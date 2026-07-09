¡SE MANDÓ CON TODO! Farfán habla de su HIJO MAYOR tras dejarlo sin pensión y su RESPALDO a comentario en su contra

¡SE MANDÓ CON TODO! Farfán habla de su HIJO MAYOR tras dejarlo sin pensión y su RESPALDO a comentario en su contraÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Adriano Farfán, el hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, captó la atención tras anunciar su primera colaboración con una marca de pádel, en su debut laboral a los 18 años. Frente a ello, se esperaba una reacción de su padre, Jefferson Farfán, quien prefirió mantenerse al margen y no felicitar públicamente a su hijo. Esto habría motivado al joven a respaldar un mensaje contundente sobre su independencia económica. ¿Qué palabras dirigió Farfán a Adriano en plena controversia?
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Jefferson Farfán habla tras quitarle la pensión a su hijo mayor y su respaldo a un comentario crítico
Jefferson Farfán sorprendió con un mensaje a su hijo mayor, Adriano, quien destacó al involucrarse en el mundo del pádel y conseguir un contrato con una reconocida marca de equipos.
Después de que su padre decidiera no continuar con la pensión al alcanzar la mayoría de edad, Adriano llamó la atención al respaldar un comentario en el que afirmaba su intención de demostrar que no necesita el apoyo económico de su padre.
A pesar de que aún continúa con sus estudios universitarios, la decisión de Farfán de cesar la pensión alimenticia generó revuelo.
Ante la controversia, Farfán mantuvo silencio, lo que propició rumores sobre una posible distancia con Adriano. No obstante, el 9 de julio, el futbolista tuvo un gesto conmovedor al compartir una imagen en Instagram en la que ambos disfrutaban de un tobogán, lo que demostró el cariño que siente por su hijo, aunque sin añadir comentarios. También etiquetó una cuenta que, al parecer, ya no pertenece al joven, quien optó por una nueva a raíz de su proyecto profesional.
El detalle llamó la atención cuando se descubrió que la foto publicada era de enero, lo que indicaría que no hubo un acercamiento reciente entre ambos.