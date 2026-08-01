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Cati Caballero revela cómo se siente por convertirse en abuela a los 45 años: “Todavía me cuesta…”

Cati Caballero, una de las caras de 'Habacilar', viajará a México para recibir con emoción a su primer nieto. Sus declaraciones sobre esta nueva fase como abuela no pasaron desapercibidas.

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    Cati Caballero revela cómo se siente por convertirse en abuela a los 45 años: “Todavía me cuesta…”
    Cati Caballero emocionada por la llegada de su primer nieto. | Composición Wapa
    Cati Caballero revela cómo se siente por convertirse en abuela a los 45 años: “Todavía me cuesta…”

    Cati Caballero quiso compartir un emotivo momento con sus seguidores. Desde una tienda de productos para bebés, la exmodelo del renombrado programa 'Habacilar', previamente conducido por Raúl Romero, se sinceró ante la perspectiva de convertirse por primera vez en abuela a los 45 años.

    Ale Feldmuth, la hija mayor de Cati, está a punto de dar a luz en México. Mientras se prepara para viajar al país vecino para conocer a su nieto, las palabras sinceras de la exmodelo generaron una ola de reacciones entre sus admiradores.

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    Cati Caballero comenta sobre su nuevo rol como abuela a los 45 años

    En marzo de 2026, Cati Caballero dio a conocer que se convertiría en abuela. Más tarde, volvió a impactar con un video desde una tienda infantil, anunciando que en un mes viajará al país donde su hija vive con su esposo.

    Durante su grabación, admitió que todavía se le hace difícil hablar del tema abiertamente: "Estoy a punto de ir a México y ya les conté que... seré abuela. ¡Ay! Todavía me cuesta asimilarlo". Pero aseguró que, a pesar de esto, la ilusión es desbordante. "No tienen idea lo emocionada que estoy. Falta poco tiempo", expresó con alegría.

    Recordando junto a su hija Ale cuando revisaron los artículos necesarios para el bebé en Lima, comentó que aún faltaban algunos, motivo por el cual se dirigió a la tienda para completar la lista.

    Entre risas, contó cómo revive sentimientos de su maternidad pasada: "Es como si fuera a ser mamá de nuevo (risas), pero estoy muy emocionada con la llegada de este bebé". Mientras contemplaba coches y cunas, agregó: "Es increíble cuántos productos hay ahora para bebés. Cuando mis hijos nacieron, las cosas eran más sencillas. Hoy en día, hay una variedad abrumadora y uno quiere comprarlo todo".

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    Los seguidores en redes comentaron sobre la alegría de Cati y la admiraron por la clase y estilo que conserva al entrar en la etapa de la abuela a los 45 años.

    Ale Feldmuth, hija de Cati, reside en México junto a su esposo, Emi Cantú. Anunció su embarazo en redes con un mensaje al bebé: "Eres un sueño, nuestro mejor regalo de Dios. No vemos la hora de conocerte. Te queremos mucho, bebé".

    La noticia fue acogida con alegría por su familia y seguidores. Cati expresó su dicha: "Ya es oficial: seremos abuelos y nuestra felicidad no tiene límites. Gracias, Señor, por esta bendición… los amamos".

    SOBRE EL AUTOR:
    Cati Caballero revela cómo se siente por convertirse en abuela a los 45 años: “Todavía me cuesta…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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