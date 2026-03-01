Cati Caballero se quiebra al hablar de su maternidad a los 18 años: “Tuve que asumir…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La exmodelo peruana Cati Caballero reapareció en el radar mediático tras compartir un lado íntimo de su vida que pocas veces muestra públicamente. Alejada desde hace años de la farándula, la ahora empresaria sorprendió al abrir su corazón sobre su matrimonio y su experiencia como madre, generando una ola de reacciones en redes sociales.
El momento se volvió viral luego de difundirse un fragmento de la conversación que sostuvo en el podcast de Janeth Souza, donde reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al asumir responsabilidades adultas siendo muy joven.
Cati Caballero recuerda cómo cambió su vida al convertirse en madre a los 18
Durante la entrevista, Caballero relató que se casó a los 17 años con su esposo, Hugo Feldmuth, y que apenas un año después nació su primera hija. Según explicó, ese momento transformó completamente su forma de ver la vida.
"Yo me casé muy joven de 17 años, así que tuve que asumir roles y responsabilidades siendo demasiado joven. Fui mamá cuando tenía 18 años y mi vida cambió por completo", contó en un inicio la exmodelo peruana.
La empresaria también recordó que desde el primer instante sintió un fuerte instinto de protección hacia su hija mayor, algo que considera una bendición.
"Creo que Dios puso algo en mí desde el día uno que mi hija mayor llegó a este mundo es ese instinto de ser mamá de amar y proteger lo que Dios me había dado", afirmó Cati Caballero exponiendo su gran amor por sus hijas: María Alejandra Feldmuth y Isidora Feldmuth.
El amor por sus hijas y la responsabilidad de ser madre joven
Caballero explicó que, pese a la corta edad con la que asumió la maternidad, siempre tuvo claridad sobre el compromiso que implicaba formar una familia. Aseguró que el amor por sus hijas fue el motor que le permitió afrontar cada etapa con madurez.
"A pesar de ser tan joven asumí con mucho amor ese rol de mamá. Siempre he sentido que mis hijas son lo más grande que Dios me ha podido dar, así de simple. Creo que es la responsabilidad más grande que él me dio", manifestó.
Actualmente, la exmodelo mantiene un perfil bajo y enfocado en su faceta empresarial y familiar, lejos de los escándalos mediáticos que suelen rodear a las figuras públicas. Sin embargo, sus declaraciones demostraron que su historia personal continúa generando interés, especialmente por la sinceridad con la que habló de su maternidad temprana y el profundo vínculo con sus hijas.