CORTE MASIVO de agua en Arequipa | Sedapar comunicó la restricción hasta el 1 de marzo: conoce qué distritos son los afectados

Arequipa, es una de las ciudades más afectadas por las intensas precipitaciones, afrontará el corte del servicio de agua en diversas zonas.

El servicio de agua potable en la provincia de Arequipa será suspendido entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026. Según informó Sedapar, el corte responde a trabajos especializados en el sistema de aducción Tuti – Túnel Terminal, infraestructura clave para garantizar el abastecimiento hídrico en la región.

Según el calendario difundido por la empresa, los usuarios pertenecientes a los circuitos R-1, R-2, R-3, R-4 y L-3 no contarán con el servicio en las fechas señaladas. Dentro de las zonas que resultarán impactadas figuran:

Pedregal Norte, Centro y Sur

Ciudad Majes: Módulos A, B, C, D, E, F y G

Villa Industrial

En determinadas zonas, la restitución del servicio estará sujeta a la operatividad del vaso regulador, por lo que la recuperación del suministro podría darse de manera progresiva y no inmediata.

Abastecimiento mediante cisternas

Con el objetivo de mitigar los efectos en la población, Sedapar informó que pondrá en funcionamiento camiones cisterna en lugares estratégicos, principalmente en Pedregal Norte y Pedregal Centro.

La atención se realizará en turnos de mañana y tarde, cubriendo avenidas principales y áreas residenciales, con prioridad para los sectores con mayor concentración de habitantes y niveles de vulnerabilidad.