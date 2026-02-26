CORTE MASIVO de agua en Arequipa | Sedapar comunicó la restricción hasta el 1 de marzo: conoce qué distritos son los afectados

CORTE MASIVO de agua en Arequipa | Sedapar comunicó la restricción hasta el 1 de marzo: conoce qué distritos son los afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El servicio de agua potable en la provincia de Arequipa será suspendido entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026. Según informó Sedapar, el corte responde a trabajos especializados en el sistema de aducción Tuti – Túnel Terminal, infraestructura clave para garantizar el abastecimiento hídrico en la región.
Según el calendario difundido por la empresa, los usuarios pertenecientes a los circuitos R-1, R-2, R-3, R-4 y L-3 no contarán con el servicio en las fechas señaladas. Dentro de las zonas que resultarán impactadas figuran:
- Pedregal Norte, Centro y Sur
- Ciudad Majes: Módulos A, B, C, D, E, F y G
- Villa Industrial
En determinadas zonas, la restitución del servicio estará sujeta a la operatividad del vaso regulador, por lo que la recuperación del suministro podría darse de manera progresiva y no inmediata.
Abastecimiento mediante cisternas
Con el objetivo de mitigar los efectos en la población, Sedapar informó que pondrá en funcionamiento camiones cisterna en lugares estratégicos, principalmente en Pedregal Norte y Pedregal Centro.
La atención se realizará en turnos de mañana y tarde, cubriendo avenidas principales y áreas residenciales, con prioridad para los sectores con mayor concentración de habitantes y niveles de vulnerabilidad.
Asimismo, la empresa exhortó a los usuarios a tomar previsiones almacenando agua con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre los cronogramas de distribución.