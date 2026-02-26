Se difundió que Lizeth Marzano estuvo casi 35 minutos luchando por su vida. ¿Qué reveló Juliana Oxenford ?

Juliana Oxenford REVELA detalle CLAVE que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Juliana Oxenford REVELA detalle CLAVE que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

¡No la ayudó! El caso de Lizeth Marzano ha causado indignación en todo el país, tras fallecer después de ser atropellada por Adrián Villar. Lo inaudito del caso es que el hijastro de Marisel Linares fugó y no le prestó ninguna ayuda a la víctima. ¿Las cosas hubieran sido diferentes?

La periodista Juliana Oxenford habló del caso durante su programa ‘Arde Troya’ y dio detalles claves de lo ocurrido el día del accidente. ¿La joven deportista hubiera podido sobrevivir si Villar la auxiliaba? ¿Qué más dijo la conductora durante su programa? Lo revelamos en la siguiente nota.

Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano