Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

Se difundió que Lizeth Marzano estuvo casi 35 minutos luchando por su vida. ¿Qué reveló Juliana Oxenford?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba
    Juliana Oxenford REVELA detalle CLAVE que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    ¡No la ayudó! El caso de Lizeth Marzano ha causado indignación en todo el país, tras fallecer después de ser atropellada por Adrián Villar. Lo inaudito del caso es que el hijastro de Marisel Linares fugó y no le prestó ninguna ayuda a la víctima. ¿Las cosas hubieran sido diferentes?

    La periodista Juliana Oxenford habló del caso durante su programa ‘Arde Troya’ y dio detalles claves de lo ocurrido el día del accidente. ¿La joven deportista hubiera podido sobrevivir si Villar la auxiliaba? ¿Qué más dijo la conductora durante su programa? Lo revelamos en la siguiente nota.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano

    Durante su espacio en ‘La República’ Juliana Oxenford habló del caso y expresó: “La deja tirada en el piso y luego vemos imágenes de ella sentándose para poder respirar. Sobrevivió aproximadamente 35 minutos de pronto pudieron haberla salvado si el conductor no hubiese sido un maldito negligente”

    SOBRE EL AUTOR:
    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    ¡DRÁSTICO GIRO! Confirman que Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano como si nada

    Captan a Marisel Linares saliendo de departamento tras detención de Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Lo más vistos en Ocio

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    Juliana Oxenford increpó contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

    Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

    Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;