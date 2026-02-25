En exclusiva, el espacio ‘Mesa Caliente’ revelará por primera vez a un testigo clave en el atropello de Lizeth Marzano.

Testigo CLAVE de ATROPELLO de Lizeth Marzano se PRONUNCIA y revela lo impensado: “20 minutos esperando…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El programa televisivo “Mesa Caliente” difundió un adelanto en el que anuncia la emisión de un video con el testimonio de una mujer que presenció la noche en que Adrián Villar atropelló a la deportista Lizeth Marzano, provocándole la muerte. En las imágenes promocionales, la testigo rompe su silencio y describe los momentos de tensión e incertidumbre que se vivieron tras el impacto.

En el avance, se revela que el espacio conducido por Karla Tarazona y Tilsa Lozano logró acceder a una grabación en la que la testigo relata lo ocurrido aquella noche, luego de que también salieran a la luz imágenes de cámaras de seguridad que captaron el encuentro entre el joven de 21 años y la periodista Marisel Linares.

De acuerdo con su versión, tras ser embestida por el vehículo conducido por Villar, Marzano habría salido despedida aproximadamente diez metros. Además, señaló que la ambulancia demoró cerca de 20 minutos en llegar al lugar para brindarle atención médica.

“Veinte minutos esperando una ambulancia en Camino Real. La ha hecho volar diez metros”, se escucha en un fragmento del testimonio mostrado en el avance del reportaje, que será emitido a las 11 de la noche.

Por otro lado, se conoció que, tres horas después del fatal atropello, Adrián Villar se reunió con su padre y con la periodista Marisel Linares en el parque Alfonso Ugarte, ubicado en el distrito de San Isidro. Así lo evidencian imágenes difundidas por Latina Noticias, en las que se observa a los tres conversando de manera reiterada y con evidente preocupación.