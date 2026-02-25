Francesca Montenegro rompió su silencio tras la controversia por su reunión con Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Aclaró que ya no están juntos.

La influencer Francesca Montenegro se pronunció públicamente por primera vez luego de que se expusieran imágenes de ella y su padre reunidos con Adrián Villar, responsable de la muerte de Lizeth Marzano. Frente a las cámaras, Montenegro confirmó que ya no tiene una relación con él.

Novia de Adrián Villar lo termina tras exponerse su reunión horas después de atropellar a Lizeth Marzano

Durante horas de la mañana de este miércoles 25 de febrero, Francesca Montenegro acudió a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito acompañada de su padre Juan Montenegro y de su madre. La joven decidió romper su silencio y esclareces los hechos, en medio de la incesante presión que sus seguidores y usuarios en general han ejercido sobre ella, en especial tras difundirse imágenes donde se les ve reunidos con Adrián Villar.

Al salir de la dependencia policial, la influencer dio unas breves declaraciones donde aclaró que no iba en el vehículo que conducía su pareja en el momento del accidente, además, confirmó que ya no está con él.

"Esta es la primera vez que salgo ante cámaras para hablar del tema, yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Nogera. Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual no estuve, lo primero que exigí a la persona con la que compartí mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, era lo correcto”, sostuvo.

Montenegro aseguró que incluso se ofreció a acompañarlo para entregarse, pero esto no se hizo así por decisiones ajenas a ella. “Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento y se tomaron decisiones por parte externa a mi familia y es por eso que mi padre no es abogado de Adrián Villar en este momento. Es todo lo que tendo que decir”, finalizó.

Padre de Francesca Montenegro le da la espalda a Adrián Villar

El padre de la joven influencer aprovechó las cámaras para aclarar las imágenes que los mostrarían reunidos en el parque con el responsable del fallecimiento de la atleta Lizeth Marzano.