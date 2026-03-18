Natalia Merino tuvo una conversación con Francho Salvatierra en donde él niega rotundamente ser partícipe de dichas reuniones con Mario Irivarren , sin embargo sabía bastante del tema.

¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Lo sabía todo? En redes sociales acaba de difundirse un video publicado hace algunas semanas, en donde la creadora de contenido Natalia Merino tiene una conversación (bastante incómoda) con el empresario Francho Salvatierra.

Recordemos que Salvatierra es uno de los involucrados en el ampay que publicó Magaly Medina el 17 de marzo. En las imágenes difundidas se puede ver a Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Salvatierra en un yate en Argentina con señoritas en una gran fiesta.

¿Natalia Merino sabía de fiestas de Francho Salvatierra?

Tras los diferentes sucesos que han ocurrido tras el ampay de los chicos reality, sale a la luz un video de la creadora de contenido Natalia Merino (Cinnamon Style) conversando con el deportista Eduardo Romay y Francho Salvatierra.