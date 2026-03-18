¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said Palao?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Lo sabía todo? En redes sociales acaba de difundirse un video publicado hace algunas semanas, en donde la creadora de contenido Natalia Merino tiene una conversación (bastante incómoda) con el empresario Francho Salvatierra.
Recordemos que Salvatierra es uno de los involucrados en el ampay que publicó Magaly Medina el 17 de marzo. En las imágenes difundidas se puede ver a Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Salvatierra en un yate en Argentina con señoritas en una gran fiesta.
¿Natalia Merino sabía de fiestas de Francho Salvatierra?
Tras los diferentes sucesos que han ocurrido tras el ampay de los chicos reality, sale a la luz un video de la creadora de contenido Natalia Merino (Cinnamon Style) conversando con el deportista Eduardo Romay y Francho Salvatierra.
En las imágenes se nota a la joven madre describir dicha fiesta en Argentina: “Si se da que alquilan un yate y están ahí como los chicos y vienen chicas contratadas para ustedes ya saben”, a los segundos Francho le responde pero ella le increpa bastante indignada “¿has estado en algo así?”