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¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said Palao?

Natalia Merino tuvo una conversación con Francho Salvatierra en donde él niega rotundamente ser partícipe de dichas reuniones con Mario Irivarren, sin embargo sabía bastante del tema.

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    ¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said Palao?
    ¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said Palao?

    ¿Lo sabía todo? En redes sociales acaba de difundirse un video publicado hace algunas semanas, en donde la creadora de contenido Natalia Merino tiene una conversación (bastante incómoda) con el empresario Francho Salvatierra.

    Recordemos que Salvatierra es uno de los involucrados en el ampay que publicó Magaly Medina el 17 de marzo. En las imágenes difundidas se puede ver a Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Salvatierra en un yate en Argentina con señoritas en una gran fiesta.

    ¿Natalia Merino sabía de fiestas de Francho Salvatierra?

    Tras los diferentes sucesos que han ocurrido tras el ampay de los chicos reality, sale a la luz un video de la creadora de contenido Natalia Merino (Cinnamon Style) conversando con el deportista Eduardo Romay y Francho Salvatierra.

    En las imágenes se nota a la joven madre describir dicha fiesta en Argentina: “Si se da que alquilan un yate y están ahí como los chicos y vienen chicas contratadas para ustedes ya saben”, a los segundos Francho le responde pero ella le increpa bastante indignada “¿has estado en algo así?”

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Natalia Merino sabía de “encontrones” de Francho Salvatierra con Mario Irivarren y Said Palao?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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