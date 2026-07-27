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Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios reaccionan: "Hizo más que cualquier congresista"

'Cañita' celebró la gran cantidad de alimentos reunidos y resaltó la generosidad de su comunidad. La donación se dirigirá a los afectados del terremoto en Junín.

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    Donación Cañita Junín
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    El Estadio Municipal de Chorrillos fue escenario del partido entre creadores de contenido de Perú y Honduras, liderados por Supremo. El acceso al evento requería donar un vívere, logrando así reunir entre 8 y 9 camiones de alimentos no perecederos. Esta ayuda será para los afectados por el sismo de magnitud 5.1 en Junín, ocurrido el 18 de julio.

    Alexis José Cañañaupa, conocido como 'Cañita', fue quien organizó el evento benéfico. Él también, conocido como streamer, instó a su comunidad a asistir al Estadio de Chorrillos el 25 de julio para realizar sus donaciones.

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    'Cañita' emocionado por ayudar a Junín

    El fin de semana fue de satisfacción doble para 'Cañita', quien no solo vio la victoria en casa del partido, sino que también celebró la gran cantidad de víveres reunidos gracias a sus seguidores y a otros fans de tiktokers.

    "Se llenaron ocho o nueve camiones de víveres gracias a todas las personas que asistieron al estadio, y todo será enviado a Huancayo, Junín, para nuestros hermanos afectados", señaló el influencer peruano, quien pasó de la nada a ganar US$1 millón en TikTok.

    Además, se viralizó un video en redes donde se muestra a 'Cañita' en sus inicios, prometiendo devolver con creces cuando obtuviera éxito. Este gesto solidario no pasó desapercibido, y numerosos comentarios reconocieron su labor.

    "Este es un verdadero influencer", "¿Recuerdan los incendios forestales? Fue el único que ayudó con una pala; ahora llena camiones de víveres. Un verdadero ejemplo", "Cañita hizo más que cualquier congresista", "La comunidad llenó cuatro camiones antes del partido", fueron algunas reacciones en TikTok.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios reaccionan: "Hizo más que cualquier congresista"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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