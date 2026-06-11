¡IMAGÉNES LO COMPLICAN! Salen a la luz videos de John Kelvin mientras Dalia Durán acusa el robo de sus pertenencias

El conflicto entre John Kelvin y Dalia Durán se intensifica. La cubana presentó videos del cantante en presunto estado de ebriedad y denuncia que algunos objetos personales fueron sustraídos, lo que complica la situación familiar.

John Kelvin vuelve a ser el foco de atención mediática luego de que se compartieran videos en los que se le ve, según Dalia Durán, en posible estado de ebriedad en el edificio donde reside con sus hijos. Este incidente motivó la intervención de las autoridades en Comas y la presentación de una denuncia en la comisaría de Santa Luzmila.

La cubana y madre de los hijos del cantante mencionó que Kelvin intentó acceder a su departamento en varias ocasiones, tanto en la madrugada como en horas de la mañana, lo que ha ocasionado conflictos que califica como persistentes y que perjudicaron la convivencia parental. Los videos presentados en 'Magaly TV: la firme' son parte del conjunto de pruebas que entregó a la Policía.

Dalia Durán exhibe videos de John Kelvin presuntamente ebrio dentro de su condominio

En la denuncia presentada, Dalia Durán proporcionó a las autoridades una serie de videos y fotos en los que John Kelvin aparenta estar alterado, trata de ingresar a su vivienda y permanece en áreas comunes del edificio, incluida la piscina.

Las imágenes sugieren un patrón continuo de comportamiento que afecta la tranquilidad familiar. Durán destacó que esta situación no solo pone en peligro su seguridad, sino que también altera la cotidianeidad de sus hijos.

En un audio emitido por el programa 'Magaly TV: la firme', Dalia narró cómo un supuesto teniente acompañó a su expareja en un intento de entrar al departamento, y dijo: 'Vino un supuesto teniente con el señor John Kelvin, el mismo individuo, queriendo derribar mi puerta. Está vulnerando mis derechos como mujer y lo dejaré asentado'.

Asimismo, la cantante afirmó que la relación con el padre de sus hijos es únicamente parental y que ya no hay convivencia directa. Sin embargo, Kelvin ha llegado al condominio de manera inesperada y presuntamente bajo influencia alcohólica, lo que ha generado preocupación por la seguridad de sus hijos.

Dalia Durán acusa a John Kelvin de robar sus bienes

Una semana después de los primeros episodios, Dalia Durán denunció que John Kelvin entró a su hogar y se llevó objetos de valor. Según el reporte policial, el cantante habría encontrado a sus hijas jugando en el parque antes de llevarlas al apartamento, de donde salió con una maleta y una bolsa.