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Pamela Franco presume IMPORTANTE ADQUISICIÓN y sorprende al manejar moderno tráiler: "Poco a poco"

Pamela Franco comparte un nuevo logro personal al presentar su imponente tráiler de carga en redes sociales. La cantante de cumbia, emocionada, celebra su esfuerzo y dedicación.

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    Pamela Franco presume IMPORTANTE ADQUISICIÓN y sorprende al manejar moderno tráiler: "Poco a poco"
    Pamela Franco se luce con su nueva compra | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Pamela Franco presume IMPORTANTE ADQUISICIÓN y sorprende al manejar moderno tráiler: "Poco a poco"

    Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención tras compartir con sus seguidores un nuevo logro personal. La cantante de cumbia utilizó sus redes sociales para mostrar la reciente compra de un imponente vehículo de carga, una adquisición que rápidamente generó comentarios y felicitaciones entre sus fanáticos. La artista no ocultó su emoción al exhibir el resultado de años de trabajo y dedicación, dejando además un mensaje que conmovió a sus seguidores.

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    Pamela Franco sorprende con su nueva compra

    La intérprete sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de una importante gestión que realizó durante el día. Inicialmente, compartió imágenes desde una notaría, lo que despertó la curiosidad de quienes la siguen en redes sociales.

    Poco después, despejó todas las dudas al publicar un video en el que aparece junto a un enorme tráiler de color rojo. En las imágenes se le observa recorriendo el vehículo, subiendo a la cabina y posando orgullosa frente a su nueva adquisición.

    Uno de los detalles que más llamó la atención fue la palabra "Rolas", visible tanto en la parte exterior como en diversos espacios del interior del tráiler. Según explicó la propia artista, el nombre representa una combinación de los nombres de personas muy importantes para ella, convirtiendo el vehículo en un homenaje cargado de significado familiar.

    Junto a las imágenes, Pamela compartió un emotivo mensaje: "Rolas hasta el cielo. Gracias poco a poco", frase que muchos interpretaron como una muestra de agradecimiento por los objetivos que ha ido alcanzando con esfuerzo a lo largo de su carrera.

    Además, la cantante dejó ver algunos acabados personalizados del vehículo, donde también destaca la inscripción "Rolas", reforzando el valor sentimental que tiene esta nueva inversión para ella.

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    No es la única compra lujosa

    La compra del tráiler se suma a otra importante adquisición que Pamela Franco mostró públicamente durante este año. Hace algunas semanas, la cumbiambera presentó una moderna camioneta Jeep Commander 2026, la cual exhibió en redes sociales en compañía de Christian Cueva.

    Aquella publicación no pasó desapercibida y generó diversas especulaciones entre los usuarios, quienes incluso llegaron a sugerir que el vehículo habría sido un obsequio del futbolista.

    Frente a los comentarios, la artista decidió aclarar el origen de la compra y destacó que fue producto de su propio trabajo y del crecimiento profesional que viene experimentando en los últimos años.

    Con esta nueva adquisición, Pamela Franco continúa consolidando su patrimonio y demostrando que atraviesa una etapa de importantes logros personales y profesionales, algo que sus seguidores no dudaron en celebrar a través de cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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