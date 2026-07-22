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Korina Rivadeneira SE VA del Perú sin sus hijos tras anunciarse su RUPTURA DEFINITIVA con Mario Hart: "Estoy llegando al hotel..."

Tras el anuncio, Korina Rivadeneira compartió imágenes de un viaje fuera del país y mostró qué se encontraba realizando en medio de su reciente soltería.

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    Korina Rivadeneira SE VA del Perú sin sus hijos tras anunciarse su RUPTURA DEFINITIVA con Mario Hart: "Estoy llegando al hotel..."
    Korina Rivadeneira reacciona en medio de confirmarse su ruptura con Mario Hart | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Korina Rivadeneira SE VA del Perú sin sus hijos tras anunciarse su RUPTURA DEFINITIVA con Mario Hart: "Estoy llegando al hotel..."

    La separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa generando repercusión luego de que el piloto confirmara públicamente que ambos pusieron fin a su relación hace varios meses. Tras las declaraciones del exchico reality, la modelo venezolana llamó la atención de sus seguidores al compartir imágenes de un viaje que realizó en medio de la noticia.

    Aunque la expareja ha dejado en claro que mantiene una relación cordial enfocada en la crianza de sus hijos, la reciente salida de Korina no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes se preguntaron si el desplazamiento estaba relacionado con el anuncio de la ruptura.

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    Korina Rivadeneira abandona el Perú tras conocerse su separación de Mario Hart

    Horas después de que Mario Hart revelara que su historia de amor con Korina Rivadeneira llegó a su fin, la influencer utilizó sus redes sociales para mostrar detalles de un viaje que emprendió fuera del país.

    A través de sus historias de Instagram, la también actriz compartió imágenes desde Colombia, específicamente en Bogotá, donde llegó para participar en una actividad vinculada a una reconocida marca de productos para el cuidado del cabello.

    En uno de los videos publicados, Korina informó a sus seguidores sobre su llegada al destino al señalar: "Estoy llegando al hotel...".

    Según se pudo apreciar en sus publicaciones, no realizó el viaje sola. La venezolana estuvo acompañada por otras conocidas figuras del entretenimiento y las redes sociales, entre ellas Cassandra Sánchez de Lamadrid y Ale Venturo, quienes también formaron parte de la actividad.

    Todo indica que se trataba de un compromiso profesional previamente coordinado, ya que la influencer mostró parte de las actividades programadas por la marca. Pese a la atención mediática generada por la confirmación de su ruptura, hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas sobre el fin de su relación con el padre de sus hijos.

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    Mario Hart confirmó que su relación con Korina terminó hace siete meses

    La noticia del quiebre sentimental fue revelada por Mario Hart durante una reciente emisión del programa digital Sin+ que decir, donde decidió responder a las constantes especulaciones sobre su vida personal.

    Consultado directamente por sus compañeros, el conductor reconoció que la relación había llegado a su fin y explicó que llevaba varios meses evitando pronunciarse públicamente sobre el tema.

    "Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin (...) He estado evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo", sostuvo.

    Asimismo, detalló que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo a inicios de año y que originalmente ambos habían planeado comunicar la noticia de manera conjunta.

    "Desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos. Esto es algo que de repente me estoy adelantando. Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero después de tantos meses y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo y es algo que la gente se da cuenta", contó.

    Pese al término de la relación sentimental, Mario Hart aseguró que conserva una buena comunicación con Korina Rivadeneira y remarcó que ambos continúan priorizando el bienestar de sus hijos, motivo por el que seguirán compartiendo tiempo en familia cuando sea necesario.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira SE VA del Perú sin sus hijos tras anunciarse su RUPTURA DEFINITIVA con Mario Hart: "Estoy llegando al hotel..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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