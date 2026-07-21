¡Un tema controversial vuelve a ser discutido! Después de que Gisela Valcárcel compartiera públicamente por qué decidió no mencionar más a Javier Carmona para proteger a su familia, Tula Rodríguez apareció en redes sociales con un mensaje profundo y curioso. En lugar de emitir un comunicado formal, la presentadora optó por reflexionar a través de impactantes frases que captaron la atención de muchos usuarios.

El mensaje compartido por Tula Rodríguez tras las declaraciones de Gisela Valcárcel sobre Javier Carmona

El 20 de julio, Gisela Valcárcel lideró una conferencia de prensa al lanzar su libro 'El poder de ser tú', donde surgieron preguntas sobre su segundo esposo al notar su ausencia en la biografía. Tras explicar que omitió su mención para proteger a su hija, la exvedette reaccionó con un mensaje contundente.

"Amado Dios, hoy entrego mi vida en tus manos. Mis tareas, mis decisiones, mis temores, todo lo que está fuera de mi control. Guía mis pasos para no desviarme. Protege mi corazón de la tristeza. Concede fuerzas para enfrentar este día con fe", expresaba la oración de Tula Rodríguez, en el contexto de las declaraciones sobre su esposo fallecido.

En la oración, la conocida 'Peludita' pedía afrontar todo con serenidad: "Te pido me protejas de los peligros, malas noticias, envidias, accidentes, personas con malas intenciones. (…) Que no me falte paz para respirar, paciencia para esperar y sabiduría para decidir. Si algo se cierra, ayúdame a entender; si algo se demora, enséñame a confiar, y si algo llega, dame humildad para recibirlo con gratitud", concluyó.

¿Qué comentó Gisela Valcárcel sobre la hija de Javier Carmona?