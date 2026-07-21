Gisela Valcárcel NO MENCIONA a Javier Carmona por CURIOSA RAZÓN vinculada a Tula Rodríguez: "Desde aquel día..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Hizo un sorprendente pacto de silencio! En una revelación inesperada, Gisela Valcárcel compartió la drástica razón por la que decidió no volver a mencionar a su difunto exesposo, Javier Carmona. Este silencio se mantiene incluso en su libro, tras el escándalo de su ruptura asociada a Tula Rodríguez. La reconocida 'Señito' dejó a todos impactados al explicar que la decisión está ligada a un asunto personal relacionado con Rodríguez.
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Gisela Valcárcel explica por qué omite a Javier Carmona en su libro y su silencio al respecto
Durante una conferencia de prensa por su libro 'El poder de ser tú', una reportera le preguntó por qué se omitía a Javier Carmona, ya que ella incluyó detalles de su matrimonio con Roberto Martínez. La relación con Carmona estuvo llena de controversias, incluyendo un triángulo amoroso.
"No lo he mencionado y no lo haré, espero, por una sola razón: hay una niña que está creciendo y todas las familias merecen su propia historia. Por eso no aparece. Lo mismo ocurrió con Roberto. Mi segunda separación es algo que dejé atrás desde que supe que venía una niña al mundo", comentó, aludiendo a la hija de Tula Rodríguez.
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Sumado a esto, Gisela Valcárcel consideró inapropiado hablar sobre alguien que ya no está: "Las cosas que debíamos conversar ya las abordamos, y ahora él no puede estar aquí para participar en este diálogo. Sería inapropiado de mi parte", añadió.