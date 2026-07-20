La ex Miss Perú, Janick Maceta , se encuentra ayudando en las provincias con la entrega de frazadas y ropa de abrigo a familias afectadas por el frío intenso.

Janick Maceta es una de las más reinas de belleza más queridas de Perú. | Composición Wapa

Janick Maceta es una de las más reinas de belleza más queridas de Perú. | Composición Wapa

Janick Maceta se encuentra realizando una labor social en Choropunta, Cajamarca, junto a su pareja, el surfista Lucas Messina. Esta localidad, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, sufre una ola de frío que afecta a sus habitantes. "Distribuimos frazadas y ropa de abrigo a más de 300 familias, beneficiando a más de 1000 personas," comentó la modelo sobre su colaboración con la ONG Perú Pendiente.

Durante la actividad, la ex Miss Perú Universo vivió un momento especial al conocer a una niña local, cuya belleza la dejó asombrada. En un gesto de afecto, Janick le obsequió las orejeras que utilizaba para protegerse del frío y compartió el encuentro en sus historias de Instagram.

Janick Maceta cautivada por una niña cajamarquina

En medio de su labor en Choropunta, Cajamarca, una pequeña se acercó al área donde la ONG Perú Pendiente y Janick estaban repartiendo frazadas y ropa de abrigo. La belleza de la niña dejó a Janick Maceta sin palabras.

"¡Qué hermosa, por Dios, qué bonita!" exclamó con emoción. Luego se inclinó para hablar con la niña, entregándole las orejeras de Mickey Mouse que llevaba y algunos juguetes, mientras la madre de la niña agradecía el gesto.

La modelo acompañó el video compartido en sus historias de Instagram con un mensaje emotivo: "Todo por ver sus caritas felices. A veces las palabras amorosas tienen un efecto duradero. Ayudar a que cada niño se sienta visto y valorado es una forma de cambiar el mundo".

Felicitaciones a Janick Maceta por su labor en Cajamarca

En los últimos días, Janick Maceta recorre, junto a la ONG Perú Pendiente, diferentes comunidades impactadas por el frío intenso, repartiendo frazadas, abrigo y juguetes a familias con grandes necesidades.

Su dedicación fue ampliamente reconocida por sus seguidores en redes sociales, quienes la felicitaron por su constante labor solidaria con los más vulnerables.