Gisela Valcárcel DEJA EN SHOCK al exponer FUERTE PELEA con su madre: "Lo que tú eres, te lo di yo"

Gisela Valcárcel compartió una reveladora anécdota con su madre durante el pódcast 'Habla serio'. La conductora recordó una intensa discusión que marcó su vida.

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los episodios más impactantes que vivió junto a su madre. Durante su participación en el pódcast 'Habla serio', la conductora abrió su corazón y recordó una intensa discusión familiar que ocurrió cuando ya era una de las figuras más populares de la televisión peruana.

Gisela Valcárcel expone el origen de la fuerte discusión con su madre

Durante la entrevista, Gisela Valcárcel contó que el enfrentamiento ocurrió dentro de su propia casa. Según explicó, todo comenzó cuando respondió a un comentario de su madre haciéndole notar que se encontraban en una vivienda que le pertenecía. Lejos de calmar la situación, esa respuesta provocó una reacción inmediata de su progenitora.

La conductora recordó que su madre tomó el vaso que tenía en las manos, vació el contenido en el fregadero y luego empezó a arrojar al suelo diversos productos que estaban guardados tanto en la refrigeradora como en la despensa de la cocina.

"¿De quién es esta casa?", fue la pregunta que le hizo antes de iniciar con lo siguiente. En medio de la acalorada discusión, su madre pronunció una frase que quedó marcada para siempre en la memoria de la exconductora de 'El gran show'.

"Nunca más le vuelvas a decir a tu madre de quién es esta casa, porque lo que tú eres, te lo di yo", recordó. Gisela confesó que aquellas palabras tuvieron un profundo impacto en su vida y que, pese al tiempo transcurrido, continúa recordándolas como una de las lecciones más significativas que recibió de su madre.

La inesperada advertencia que la madre de Gisela Valcárcel le hizo tras la pelea

La situación llegó a tal nivel de tensión que Gisela Valcárcel pensó por un momento que su madre había perdido el control por completo. De acuerdo con su relato, la cocina terminó severamente afectada mientras su hermana intentaba intervenir para tranquilizar a ambas y evitar que el conflicto siguiera creciendo.

No obstante, el episodio no terminó con los objetos esparcidos por el suelo. La madre de la presentadora decidió dejarle una advertencia que la sorprendió profundamente y que tenía relación con la fama que ya había alcanzado en aquel entonces.

Según recordó Gisela, su progenitora consideraba que la popularidad no debía modificar su comportamiento ni hacerla sentirse superior a los demás. Por ello, le dejó claro que no toleraría ninguna actitud que interpretara como soberbia.

"¿Quién se ha creído?, porque es conocida y famosa. Y la próxima que tú quieras mover un poquito, yo voy a llamar a la prensa", dijo Gisela Valcárcel rememorando las palabras de su madre.