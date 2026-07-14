¿SE SINTIÓ TRAICIONADA? Gisela Valcárcel comparte POTENTE mensaje tras anunciarse la entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina

Magaly Medina reveló que este martes 14 de julio Ethel Pozo estará en su programa. Gisela Valcárcel responde con una inesperada publicación en redes. ¿Se distancia de su hija?

¿Se percibe un distanciamiento? Este lunes 13 de julio, Magaly Medina causó sorpresa al anunciar que Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, será su invitada en el set de 'Magaly TV: la firme' el martes 14 de julio. Este encuentro cara a cara ha llevado a muchos a cuestionar si Valcárcel verá esto como una traición, al tratarse de su conocida archirrival.

Gisela Valcárcel comparte un emotivo mensaje tras anunciarse entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina

La expectativa ha crecido en torno a Ethel Pozo debido al anuncio hecho por Magaly Medina sobre su encuentro en 'Magaly TV: la firme', programado para el 14 de julio.

El revuelo en redes sociales se debe a este primer encuentro cara a cara entre la hija de Valcárcel y quien ha sido una de sus principales críticas, lo que reaviva una de las rivalidades más conocidas de la televisión peruana.

Pozo decidió asistir al programa tras recibir el apoyo de Medina frente a la controversia con Janet Barboza y Edson Dávila, con la intención de que esta oportunidad ayude a disipar los rumores negativos sobre ella y su madre.

No obstante, la aparición en el programa de la esposa de Alfredo Zambrano generó un alud de críticas entre quienes la consideran una traición hacia Valcárcel. Esto llevó a preguntarse si 'La Señito' estaba al tanto del evento, ya que no suele comunicarse frecuentemente con su hija sobre sus participaciones en entrevistas, tal como ocurrió previamente con María Pía Copello.

En este contexto, Valcárcel rompió el silencio en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un mensaje conmovedor. Aunque suele colaborar con su hija en televisión, ahora manifiesta que seguirá un camino independiente, acompañado de una emotiva imagen de su niñez.

Gisela Valcárcel comparte desgarradora publicación tras anunciarse entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina