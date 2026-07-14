¿Mantenido? Ale Venturo revela detalles de sus finanzas con Rodrigo Cuba y desata un intenso debate

¿Mantenido? Ale Venturo revela detalles de sus finanzas con Rodrigo Cuba y desata un intenso debateÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Rodrigo Cuba y Ale Venturo han sorprendido a todos con una revelación sobre su relación financiera. Durante su participación en el pódcast 'Fuera de hora', Cuba compartió detalles de una discusión con su pareja que lo llevó a solicitarle un porcentaje de sus ingresos mensuales. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión y cuál fue la reacción de Venturo?
Rodrigo Cuba solicita a Ale Venturo parte de sus ingresos tras una discusión
Rodrigo Cuba sorprendió al describir su enfoque sobre la administración del dinero familiar junto a Ale Venturo, su pareja actual. A pesar de las altas y bajas en su relación, el aspecto financiero ha sido una fuente constante de fricción.
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Venturo es una destacada empresaria e influencer, conocida por su cadena de restaurantes saludables, La Nevera Fit. Este negocio le genera considerables ingresos que destina a su hogar.
No obstante, el ex de Melissa Paredes compartió cómo sus discusiones sobre economía lo llevaron a decidir que, aunque él cubre todos los gastos del hogar y aún le queda dinero, necesitaba administrar parte de los ingresos de Venturo.
“Una vez la confronté diciendo 'no puede ser que gastes tanto cuando yo cubro todos los gastos del hogar'. Esto resultó en una decisión de exigirle parte de sus ganancias, asegurando que sería por su bien económico y no por una mera disposición personal.
La medida consiste en pedirle montos de sus ingresos para depositarlos en una cuenta bancaria, como parte de una estrategia de ahorro, aunque no especificó el destino exacto del dinero ahorrado.
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"Decido guardar una parte de sus ingresos porque sé que es una forma de proteger sus finanzas”, explicó, en defensa de su postura de ayudar a Ale a administrar mejor sus ganancias.
Esta revelación generó especulación entre los colegas del programa, quienes sugirieron que podría ser visto como un dependiente económico. Sin embargo, Cuba se mostró decidido a continuar con su método de gestión financiera.