Sheyla Rojas explicó a Magaly Medina por qué terminó su relación de cinco años con Sir Winston y qué decisión tomó. ¿Hubo infidelidad?

Sheyla Rojas no se calla más y revela por qué se separó de Sir Winston. | Composición Wapa

Sheyla Rojas no se calla más y revela por qué se separó de Sir Winston. | Composición Wapa

¡Tomó una decisión tajante! Sheyla Rojas rompió el silencio sobre su ruptura con Sir Winston, mientras Magaly Medina expuso el comportamiento cuestionable que podría haberla llevado a tomar esta drástica decisión. La influencer confirmó brevemente el motivo del fin del romance, lo que la conductora de ATV usó como base para explorar las conductas cuestionables del magnate mexicano.

Sheyla Rojas habla sobre el fin de su relación: Magaly Medina ofrece más información

Durante una breve entrevista, Sheyla Rojas confirmó que la separación se dio por ‘motivos personales’, sin entrar en detalles. Es importante señalar que ella regresó a Perú en la primera semana de junio, por lo que la ruptura fue a distancia.

Magaly Medina sugirió que Sir Winston pudo haber sido infiel: 'Ella se enteró de conductas que no le gustaron de él. No puedo afirmarlo..., pero algo sucedió. Le dedicó ‘Señor Mentira’, lo que sugiere que algo ocurrió. En 2022 se separaron porque Sheyla descubrió mensajes comprometedores donde él llamaba ‘mi reina’ a otra mujer', explicó.

¿Qué decisión drástica tomó Sheyla Rojas tras su separación de Sir Winston?