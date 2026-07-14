Sheyla Rojas CONFESÓ el verdadero motivo de su ruptura con Sir Winston y Magaly EXPONE nuevos detalles: "Descubrió algo..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Tomó una decisión tajante! Sheyla Rojas rompió el silencio sobre su ruptura con Sir Winston, mientras Magaly Medina expuso el comportamiento cuestionable que podría haberla llevado a tomar esta drástica decisión. La influencer confirmó brevemente el motivo del fin del romance, lo que la conductora de ATV usó como base para explorar las conductas cuestionables del magnate mexicano.
Sheyla Rojas habla sobre el fin de su relación: Magaly Medina ofrece más información
Durante una breve entrevista, Sheyla Rojas confirmó que la separación se dio por ‘motivos personales’, sin entrar en detalles. Es importante señalar que ella regresó a Perú en la primera semana de junio, por lo que la ruptura fue a distancia.
LEE MÁS: Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y GENERA muchas especulaciones
Magaly Medina sugirió que Sir Winston pudo haber sido infiel: 'Ella se enteró de conductas que no le gustaron de él. No puedo afirmarlo..., pero algo sucedió. Le dedicó ‘Señor Mentira’, lo que sugiere que algo ocurrió. En 2022 se separaron porque Sheyla descubrió mensajes comprometedores donde él llamaba ‘mi reina’ a otra mujer', explicó.
PUEDES VER: Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"
¿Qué decisión drástica tomó Sheyla Rojas tras su separación de Sir Winston?
Según la conductora de ATV, fue Sheyla Rojas quien decidió terminar la relación con Sir Winston e incluso bloquearlo para cortar toda comunicación. No obstante, esa no fue la única medida; la rubia volvió a Perú con poco equipaje, inicialmente con la intención de regresar a México, pero tras la separación no ha vuelto para recoger sus cosas.