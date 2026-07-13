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Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y GENERA muchas especulaciones

Una trabajadora de María Pía Copello comparte la realidad detrás de Catitejas: solo se venden cinco por día. Esta declaración ha generado diversas especulaciones entre quienes siguen el negocio.

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    'Catitejas' no sería un negocio rentable. | Composición Wapa
    Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y GENERA muchas especulaciones

    El influencer iOA recorrió varios negocios de figuras del entretenimiento peruano para investigar sus operaciones internas. En su visita a uno de los puntos de venta de Catitejas, marca de chocotejas promovida por María Pía Copello, sostuvo una conversación con una empleada que captó la atención de muchos espectadores.

    Como se muestra en el video de su canal en YouTube, la trabajadora expresó que, en promedio, ese punto de venta despacha solo cinco unidades al día. Este dato llevó al creador del video a calcular que las ganancias rondarían los S/100 diarios, lo que resumió con la frase "Curioso, ¿verdad?", lo que abrió un debate entre sus seguidores sobre la viabilidad del negocio.

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    Testimonio revela ventas limitadas de Catitejas

    Durante el recorrido por el negocio Catitejas, iOA compró cuatro chocotejas de varios sabores para evaluar el producto. Después de la compra, calculó un costo total de casi S/22 y decidió preguntar a la trabajadora sobre las ventas diarias.

    La respuesta de la empleada sorprendió al influencer, quien comentó que en ese lugar solo se vendían cinco Catitejas al día.

    Con esa cifra en mente, iOA concluyó que las ventas podían llegar a unos S/100 diarios. "La venta no es mucha. Serían 100 soles al día. Curioso, ¿verdad?", comentó en su video, declaración que de inmediato provocó especulaciones en redes sociales sobre el rendimiento de ese punto de venta específico.

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    Especulaciones en redes sobre el emprendimiento Catitejas

    No pasó mucho tiempo antes de que el video de iOA se volviera viral y atrajera numerosas reacciones a las palabras de la empleada sobre las ventas diarias.

    Algunos usuarios reaccionaron con humor, mientras que otros plantearon distintas teorías sobre el desempeño comercial del emprendimiento de María Pía Copello.

    Entre los comentarios más populares figuraban: "Divertido eso de las Catitejas lavadora", "esas Catitejas son las primeras en venderse desde que ese lugar abrió", "comentando sobre la lavandería de María Pía" y "seguramente ya despidieron a la empleada".

    SOBRE EL AUTOR:
    Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y GENERA muchas especulaciones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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