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María Pía Copello es captada de la mano con un misterioso hombre en EE.UU y responde a las imágenes: "Soy yo con..."

Las cámaras captaron a María Pía Copello de la mano con un galán en las calles de Estados Unidos. ¿Cuál fue su reacción ante estas impactantes imágenes?

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    María Pía Copello es captada de la mano con un misterioso hombre en EE.UU y responde a las imágenes: "Soy yo con..."
    María Pía Copello es captada de la mano con un misterioso hombre en EE.UU
    María Pía Copello es captada de la mano con un misterioso hombre en EE.UU y responde a las imágenes: "Soy yo con..."

    María Pía Copello sorprendió a todos al compartir un inesperado video con la voz de una exreportera de Magaly Medina, conocida por sus 'ampays'. La periodista inició el video afirmando tener imágenes comprometedoras, en alusión a cómo 'La Urraca' llamaba a los escándalos de infidelidad en el mundo del espectáculo. ¿Quién acompañaba a la conductora y qué sucedió finalmente?

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    María Pía Copello es captada de la mano con un hombre en Estados Unidos y se pronuncia

    María Pía Copello causó sensación en redes sociales al publicar un revelador video en Instagram, donde se escucha a una exreportera de Magaly Medina anunciando un 'ampay' sobre la conductora de televisión.

    “¡Ampay! Lo negó repetidas veces, así es, María Pía Copello fue vista con un galán en Los Ángeles”, se escucha en el video. Con gafas de sol, Copello aparece caminando junto a un hombre y mirando alrededor para evitar ser captada.

    El hecho ocurrió en Los Ángeles, mientras hacía compras con este hombre, cuyo rostro no se distinguía. Sin embargo, rápidamente, la exanimadora aclaró el malentendido y sorprendió a todos con la identidad real de su acompañante.

    Para sorpresa de los presentes, se trataba de Samuel Dyer, su esposo, poco habituado a las cámaras, lo que provocó que muchos asumieran que era otra persona.

    “No fue un ampay, soy yo con mi esposo en Los Ángeles. Aquí comparto detalles de este viaje (…) era mi primera visita a un partido del Mundial. Todo estaba muy bien organizado, con actividades diarias”, contó mientras mostraba imágenes del paseo con su pareja por lugares turísticos famosos.

    “Adoro estar con él”, respondió a una usuaria sobre cómo se siente al disfrutar de momentos junto a su esposo.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Copello es captada de la mano con un misterioso hombre en EE.UU y responde a las imágenes: "Soy yo con..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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