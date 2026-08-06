Sheyla Rojas confirma salidas con Joaquín Ramírez y lo defiende de dudosas acusaciones: "Es un hombre bueno, trabajador"

Sheyla Rojas confirmó su vínculo con Joaquín Ramírez, político investigado por presunto lavado de activos, y destacó su buena impresión personal sobre él.

Sheyla Rojas emocionada por salidas con excongresista | Composición: Wapa Captura de pantalla - Amor y Fuego

Sheyla Rojas emocionada por salidas con excongresista | Composición: Wapa Captura de pantalla - Amor y Fuego

Sheyla Rojas sorprendió tras confirmar que mantiene una cercana relación con Joaquín Ramírez, político y empresario que ha sido cuestionado públicamente por una investigación relacionada con presunto lavado de activos.

Rojas no ocultó la buena impresión que tiene del político y aseguró que, pese a los cuestionamientos que enfrenta, ella prefiere quedarse con la imagen que ha conocido personalmente.

¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre Joaquín Ramírez y las investigaciones que enfrenta?

La modelo regresó a Lima luego de pasar unos días en Cajamarca, ciudad donde Ramírez se desempeñó como alcalde durante el periodo 2023-2026. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego', espacio en el que decidió pronunciarse sobre el vínculo que mantiene con el exsecretario general del partido Fuerza Popular.

La exchica reality señaló que actualmente se encuentra disfrutando esta nueva etapa personal y destacó las cualidades que, según afirma, ha podido conocer de Joaquín Ramírez durante el tiempo que vienen compartiendo.

"Estoy tranquila y contenta. Es un hombre bueno, trabajador. Estoy conociendo ese lado de él. De sus investigaciones, Dios quiera que se pueda resolver de la mejor manera. Obviamente yo sé que es un hombre que ha construido empresa, que ha hecho sus cosas y se sabe, en realidad, de las cosas que él pueda tener", afirmó la modelo.

Asimismo, Sheyla Rojas manifestó que su opinión sobre Ramírez está basada en las experiencias que ha tenido junto a él y en las acciones que asegura haber observado durante su estadía en Cajamarca.

"Entonces yo voy a defender obviamente ese lado por las cosas que he visto, que él ha hecho mucho por Cajamarca. Entonces veo que está trabajando y enfocado en eso, así que bueno, contenta", sentenció.

Aunque evitó brindar mayores detalles sobre la naturaleza de su relación con Joaquín Ramírez, la modelo sí dejó algunas pistas a través de sus plataformas digitales. En redes sociales compartió imágenes y videos de su visita a Cajabamba, localidad donde el político busca asumir un nuevo cargo regional con miras a las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

Sheyla Rojas responde si le preocupa investigación de la DEA contra Joaquín Ramírez

Durante el encuentro con la reportera de 'Amor y Fuego', Sheyla Rojas también fue consultada sobre si le genera preocupación que Joaquín Ramírez esté relacionado con una investigación de la DEA, organismo estadounidense encargado del control de drogas.

La pregunta surgió debido a que su expareja, Sir Winston, también fue vinculado anteriormente con esta entidad, situación que generó interés por parte del programa de espectáculos.

Ante la consulta, la modelo prefirió no extenderse y aseguró que se encuentra tranquila con la etapa que está viviendo actualmente.