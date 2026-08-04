Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos

La cantante Naldy Saldaña denunció al director musical de La Bella Luz y la falta de solidaridad dentro de la agrupación. En respuesta, Fiorella Castillo rompió su silencio.

Fiorella Castillo habló con 'América Hoy' sobre la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz. | Foto: composición LR/ATV/Facebook

Fiorella Castillo habló con 'América Hoy' sobre la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz. | Foto: composición LR/ATV/Facebook

La denuncia hecha por Naldy Saldaña sigue causando conmoción en la comunidad musical y ha puesto La Bella Luz bajo escrutinio. En este contexto, Fiorella Castillo —quien ahora es parte de Son del Duke y actuó junto a Saldaña en la banda dirigida por Óscar Custodio— salió a manifestar su apoyo después de que acusara al director musical César Sánchez Chavesta por supuestos tocamientos indebidos.

Naldy, de 25 años, terminó de manera sorprendente su participación en La Bella Luz recientemente, pero no tardó en mencionar públicamente la razón detrás de su decisión. Durante una entrevista en 'Magaly TV, La Firme', Saldaña explicó que no solo presentó una denuncia formal ante las autoridades, sino que también entregó un video como evidencia, generando un gran impacto.

Fiorella Castillo apoya a Naldy Saldaña tras acusación contra director musical de La Bella Luz

En esta situación, Fiorella Castillo mostró su solidaridad hacia su antigua colega. Cuando fue contactada por 'América Hoy' a través de WhatsApp, la artista mencionó que no podía hablar en detalle debido a restricciones contractuales, aunque aprovechó para expresar su apoyo. “Por respeto a mi contrato, no puedo hacer declaraciones. Solo puedo decir que estoy con mi compañera”, expresó.

El mensaje concluyó con una frase que, breve pero significativa, dejaba espacio a varias interpretaciones. “Existen cosas que se ven y no se cuestionan”, afirmó. Para Janet Barboza, conductora del programa, estas palabras podrían insinuar que Castillo tiene un entendimiento más profundo de la situación. “Yo creo que sabe mucho más, al igual que otros miembros del grupo, de lo que ha declarado Naldy Saldaña. Y hay material visual. Esto es más claro que el agua”, expresó la popular 'Rulitos'.

Fiorella Castillo y su fuerte mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. Foto: captura Instagram

Más tarde, en el programa de espectáculos, se compartió un post publicado por Castillo en sus historias de Instagram. En este, replicó un mensaje sobre la justicia divina y las inevitables consecuencias de las malas acciones. “Justicia divina. Hay quienes hacen daño y por un tiempo actúan como si nada, se jactan, se burlan, incluso creen que han ganado. Pero la vida recuerda y Dios no olvida ninguna cuenta porque cuando es el momento de cobrar, la justicia divina no pide permiso ni deja nada impago”, se leía en el post. Además, añadió un mensaje que reflejaba sus expectativas ante lo que podría suceder con la denuncia de Naldy Saldaña: “Ahora, pues. ¿Qué dirán?”.