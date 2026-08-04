Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Tragedia en Nasca: esto dijo la empresa aérea tras el fatal accidente que dejó 13 fallecidos: "Hemos mantenido...

Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos

La cantante Naldy Saldaña denunció al director musical de La Bella Luz y la falta de solidaridad dentro de la agrupación. En respuesta, Fiorella Castillo rompió su silencio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos
    Fiorella Castillo habló con 'América Hoy' sobre la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz. | Foto: composición LR/ATV/Facebook
    Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos

    La denuncia hecha por Naldy Saldaña sigue causando conmoción en la comunidad musical y ha puesto La Bella Luz bajo escrutinio. En este contexto, Fiorella Castillo —quien ahora es parte de Son del Duke y actuó junto a Saldaña en la banda dirigida por Óscar Custodio— salió a manifestar su apoyo después de que acusara al director musical César Sánchez Chavesta por supuestos tocamientos indebidos.

    Naldy, de 25 años, terminó de manera sorprendente su participación en La Bella Luz recientemente, pero no tardó en mencionar públicamente la razón detrás de su decisión. Durante una entrevista en 'Magaly TV, La Firme', Saldaña explicó que no solo presentó una denuncia formal ante las autoridades, sino que también entregó un video como evidencia, generando un gran impacto.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento por su romance con Silvia Núñez: “Su venganza consistió en..."

    Fiorella Castillo apoya a Naldy Saldaña tras acusación contra director musical de La Bella Luz

    En esta situación, Fiorella Castillo mostró su solidaridad hacia su antigua colega. Cuando fue contactada por 'América Hoy' a través de WhatsApp, la artista mencionó que no podía hablar en detalle debido a restricciones contractuales, aunque aprovechó para expresar su apoyo. “Por respeto a mi contrato, no puedo hacer declaraciones. Solo puedo decir que estoy con mi compañera”, expresó.

    El mensaje concluyó con una frase que, breve pero significativa, dejaba espacio a varias interpretaciones. “Existen cosas que se ven y no se cuestionan”, afirmó. Para Janet Barboza, conductora del programa, estas palabras podrían insinuar que Castillo tiene un entendimiento más profundo de la situación. “Yo creo que sabe mucho más, al igual que otros miembros del grupo, de lo que ha declarado Naldy Saldaña. Y hay material visual. Esto es más claro que el agua”, expresó la popular 'Rulitos'.

    Fiorella Castillo y su fuerte mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. Foto: captura Instagram
    Fiorella Castillo y su fuerte mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. Foto: captura Instagram

    Más tarde, en el programa de espectáculos, se compartió un post publicado por Castillo en sus historias de Instagram. En este, replicó un mensaje sobre la justicia divina y las inevitables consecuencias de las malas acciones. “Justicia divina. Hay quienes hacen daño y por un tiempo actúan como si nada, se jactan, se burlan, incluso creen que han ganado. Pero la vida recuerda y Dios no olvida ninguna cuenta porque cuando es el momento de cobrar, la justicia divina no pide permiso ni deja nada impago”, se leía en el post. Además, añadió un mensaje que reflejaba sus expectativas ante lo que podría suceder con la denuncia de Naldy Saldaña: “Ahora, pues. ¿Qué dirán?”.

    Fiorella Castillo y su fuerte mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. Foto: captura Instagram
    Fiorella Castillo y su fuerte mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. Foto: captura Instagram
    SOBRE EL AUTOR:
    Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, hace contundente revelación tras denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento por su romance con Silvia Núñez: “Su venganza consistió en..."

    ¡NO ES NATALIE VÉRTIZ NI LUCIANA FUSTER! La peruana que IMPRESIONÓ en la prueba de Victoria’s Secret, dejando al jurado ATÓNITO

    ¿Quién es Erika Muñoz, la exitosa empresaria y esposa de Kenji Fujimori, que lo defiende ante todo?

    Andrea San Martín y el FATÍDICO accidente aéreo en la FAP que acabó con la vida de su padre

    Sheyla Rojas admite que sale con Joaquín Ramírez y responde sin filtros a las críticas: “Genera envidia”

    Lo más vistos en Farándula

    Naldy Saldaña SE QUEBRÓ al relatar presuntos tocamientos indebidos y lanza fuerte reclamo contra La Bella Luz: "Me siento sola"

    Jaime Bayly asegura que su hermana despilfarró la fortuna de su madre y luego le exigía más dinero

    Daniela Darcourt y la VERDADERA RAZÓN por la cual fue bajada del escenario en Barcelona

    Pareja de 22 años de Melcochita DEJA EN SHOCK A TODOS al confesar que es su PRIMER ENAMORADO: "Él sabía que yo no..."

    Sheyla Rojas es CAPTADA junto al excongresista Joaquín Ramírez INVESTIGADO por lavado de activos y las primeras imágenes generan revuelo

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    SORPRENDE LIMA

    ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

    PRECIO

    S/ 45.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;