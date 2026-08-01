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Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"

Mariella Zanetti y Farid Ode se unieron para respaldar a su hija tras un tenso incidente con su arrendador, quien supuestamente agredió a una de las jóvenes implicadas.

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    Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"
    Mariella Zanetti y Farid Ode denuncian presunta agresión contra su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"

    Mariella Zanetti y Farid Ode dejaron de lado cualquier diferencia para respaldar a su hija Gamille luego de que ella protagonizara un tenso incidente con el propietario del departamento que alquilaba junto a otras jóvenes. Ambos denunciaron públicamente lo sucedido y aseguraron que la situación escaló hasta involucrar presuntas agresiones físicas y verbales.

    Según relataron, el conflicto comenzó cuando las jóvenes decidieron abandonar el inmueble tras considerar que no recibieron las condiciones prometidas al momento de alquilarlo. Desde entonces, aseguran que no han logrado recuperar el dinero entregado como garantía.

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    ¿Qué denunció Mariella Zanetti sobre el altercado que vivió su hija con su arrendador?

    Durante una entrevista con 'Instarándula', Mariella Zanetti explicó que su hija compartía un departamento con otras compañeras de su misma edad. Sin embargo, al poco tiempo de instalarse, decidieron dejar la vivienda al no cumplirse, según afirmó, las condiciones pactadas inicialmente.

    La actriz señaló que, pese a haber firmado un contrato de arrendamiento y entregado una garantía superior a los cuatro mil soles, hasta la fecha no habrían recibido una copia del documento y tampoco les habrían devuelto el monto entregado.

    “Ella alquiló un departamento junto a otras roomies, que son chicas solas, de la misma edad. Ellas firmaron un contrato y hasta el día de hoy se niegan a darles el contrato. Además, dieron una garantía de más de 4 mil soles, la cual se la rehúsan dar porque ellas se retiran a los dos meses”, precisó.

    Asimismo, Zanetti aseguró que su hija y las demás jóvenes habrían atravesado diversas situaciones incómodas durante el tiempo que permanecieron en el inmueble, incluyendo presuntos actos de acoso e insultos.

    “Ha habido varias situaciones donde mi hija ha sido víctima de acoso, de agresiones, de insultos como: ‘Qué tal c***’ o forcejeando la puerta porque entraban personas de dudosa procedencia”, agregó.

    La exvedette indicó que el conflicto se agravó cuando las jóvenes acudieron al lugar para solicitar la devolución de la garantía acompañadas por un amigo.

    “Cuando ellas piden hablar para reclamar las cosas que ellas pidieron, aparece el hijo, que es agresor de mi hija tanto verbal como de su amigo, que le han reventado la nariz de un cabezazo”, fue su denuncia ante las cámaras de 'Instarándula'.

    Mariella también reveló que dejó su programa radial para acudir en ayuda de su hija tras recibir una llamada en medio de la emergencia.

    “Hoy mi hija me llama llorando, desesperada y he entrado a mi programa preocupada. El tipo no bajó para nada, mandó a todo mundo. Mandó a su mamá, que era mayor de edad, y me da pena. Hay que ser bien cobarde para agredir a unas chicas jóvenes que recién están comenzando”, recalcó.

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    Farid Ode respalda a su hija y se suma a la denuncia contra el arrendador

    Farid Ode también se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que acudió al lugar al enterarse del conflicto que enfrentaba su hija. Según manifestó, el propietario del inmueble habría actuado de manera prepotente y se habría negado a devolver el dinero correspondiente a la garantía.

    Además, respaldó la versión de Mariella Zanetti al afirmar que un amigo de las jóvenes resultó herido durante el altercado.

    “Hemos ido a ver y este señor agredió a un amigo de mi hija porque las chicas no iban a ir solas. Le ha partido la nariz. Están perjudicando a tres jóvenes por no devolverle el dinero”, fue la respuesta de Ode.

    Pese a las diferencias que ambos mantuvieron en el pasado, Mariella Zanetti y Farid Ode coincidieron en defender a su hija y solicitar que el caso sea esclarecido, con el objetivo de que las jóvenes puedan recuperar el dinero entregado y se investiguen los hechos denunciados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mariella Zanetti y Farid Ode SE UNEN para denunciar DELICADA situación que sufrió su hija con su arrendador: "Me llamó llorando"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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