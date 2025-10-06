Farid Ode se pronuncia sobre la independencia de su hija Gamille, quien decidió dejar la casa de Mariella Zanetti tras el conflicto con la pareja de su madre.

Farid Ode vuelve a acaparar titulares tras revelar detalles sobre la independencia de su hija mayor, Gamille Ode, y el distanciamiento que mantiene con su expareja Mariella Zanetti. El empresario explicó que la joven decidió dejar la casa de su madre luego de que meses atrás se suscitara una fuerte discusión con Javier Blondet, actual esposo de la actriz.

Farid Ode rompe el silencio sobre la independencia de su hija Gamille

Farid Ode vuelve a ser noticia tras sincerarse sobre la situación actual de su hija Gamille Ode y la compleja relación que mantiene con su expareja Mariella Zanetti. En diálogo con el diario Trome, el empresario contó que la joven decidió dejar el hogar que compartía con su madre luego de un altercado con Javier Blondet, actual esposo de la actriz. “No se sentía cómoda”, afirmó al explicar las razones de su partida.

El conflicto familiar salió a la luz tras la difusión de un video que mostraba una acalorada discusión entre Ode y Blondet en plena vía pública, hecho que generó gran polémica en redes sociales y en los programas de espectáculos.

En medio de las críticas, el exintegrante de Combate resaltó que su único interés es proteger la estabilidad emocional de su hija. “Mi hija ya se independizó, vive sola y es una profesional”, expresó con orgullo.

Según se conoció, Gamille habría tomado distancia tanto de su madre como del entorno mediático para enfocarse en su desarrollo personal y laboral. Farid, en tanto, aseguró que no mantiene ningún tipo de comunicación con Zanetti tras lo ocurrido. “Después de todo lo que pasó, prefiero solo tener comunicación con mi hija”, puntualizó el empresario, marcando así el cierre definitivo de un vínculo que hoy parece irreconciliable.

Mariella Zanetti rompe en llanto al hablar de las críticas que cuestionan su maternidad

Mariella Zanetti no pudo contener las lágrimas al abordar uno de los temas más sensibles de su vida: las críticas hacia su rol como madre. Durante su paso por el programa ‘Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro, la actriz confesó que las acusaciones que la tildan de “mala madre” la han golpeado profundamente, al punto de afectarla emocionalmente.

“Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí, y ella lo sabe”, afirmó con firmeza, dejando claro el compromiso que siempre ha tenido con la crianza de su hija mayor. La artista explicó que lo más doloroso no fue enfrentar los rumores, sino sentir que se ponía en duda su dedicación. “Lo que me deprimió, lo que sentí que era prácticamente injusto y me dolió en el alma, por todos los sacrificios y todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre”, declaró entre lágrimas.