Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

Blanca Rodríguez sorprende al lucirse con el 'Loco' Vargas y sus cinco hijos en INÉDITA FOTO familiar: "Y que aguanten"

Blanca Rodríguez conmueve en redes al compartir imágenes familiares con el ‘Loco’ Vargas y sus cinco hijos en la celebración del cumpleaños de su hija.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Blanca Rodríguez sorprende al lucirse con el 'Loco' Vargas y sus cinco hijos en INÉDITA FOTO familiar: "Y que aguanten"
    Blanca Rodríguez vive su amor con el 'Loco' Vargas | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Blanca Rodríguez sorprende al lucirse con el 'Loco' Vargas y sus cinco hijos en INÉDITA FOTO familiar: "Y que aguanten"

    Blanca Rodríguez volvió a generar impacto en redes sociales al compartir inéditas fotos familiares junto al ‘Loco’ Vargas y sus cinco hijos. Las imágenes salen a la luz semanas después de que Tilsa Lozano, quien tuvo un romance con el exfutbolista hace más de una década, le ofreciera disculpas públicas en ‘El valor de la verdad’. La publicación fue interpretada por muchos como una muestra de fortaleza y unidad familiar. Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo.

    wapa.pe

    NO DEJES DE VER: María Pía Copello SE DESPIDE de su hijo Samuel en plenas fiestas navideñas: "Ya no regresa con nosotros"

    Blanca Rodríguez posa con el ‘Loco’ Vargas y sus cinco hijos y desata reacciones

    A través de sus redes sociales, Blanca Rodríguez emocionó a sus seguidores al compartir fotos inéditas familiares. En las imágenes se puede ver a la empresaria posando junto a sus cinco hijos y bien acompañada de Juan Manuel Vargas, lo que hizo que más de un usuario la aplaudiera.

    wapa.pe

    El motivo de la reunión fue el cumpleaños de su segunda hija, quien celebró sus 16 primaveras. Feliz cumpleaños mi niña buena, le pido a Dios y a la vida que te conceda todo lo bueno que exista, que seas grande muy grande e inmensamente Feliz, te amo con locura mi flaca, felices 16 mi amor, te amo hasta Dios, escribió Rodríguez.

    En la imagen posan sonriente los pequeños, Blanca y el 'Loco' Vargas, así como en otras instantáneas se pueden ver a las abuelas de los niños acompañarlos.

    "Fotón, tremenda madraza, Blanqui", "Qué bella familia, siempre serás una bella mamá, joven y guapísima, sobre todo un buen ejemplo para tus hijos", "Y que aguanten...lo que tú tienes invalorable, mientras otras lloran y anhelan esto", "Están hermosos tus hijitos", "Qué linda familia", "Una dama siempre forma una gran familia", "Eres una verdadera dama", se lee en los comentarios de quienes ven en Rodríguez un ejemplo a seguir como madre.

    wapa.pe

    LEER AQUÍ: Ale Venturo cuestiona a padres que regalan celulares a sus hijos: "Crían al parásito del mañana"

    Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez presumen de su amor

    Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez volvieron a captar la atención al mostrarse más unidos que nunca durante una celebración familiar. En medio del cumpleaños de una de sus hijas, la pareja protagonizó un baile cargado de complicidad, dejando claro que atraviesan una etapa sólida y serena en su relación.

    Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al exfutbolista y a la empresaria moviéndose al ritmo de ‘Devórame otra vez’, en una escena que desbordó romanticismo y naturalidad. El gesto no pasó desapercibido, sobre todo porque ocurre semanas después de las declaraciones de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad'.

    La celebración por los 16 años de Ánica se convirtió en el escenario perfecto para evidenciar el fuerte vínculo entre ambos. Mientras eran grabados por los asistentes, Vargas se mostró especialmente cariñoso con la madre de sus cinco hijos, generando reacciones de ternura entre los invitados. “Los amo”, escribió una persona presente en la fiesta.

    Lejos de incomodarse, el ‘Loco’ incluso arrancó risas al animarse a un gesto más cercano con Blanca, reflejando la confianza y el amor que comparten como pareja y familia. Juntos, continúan formando un hogar junto a sus hijos Luana, Ánica, Juan Manuel, Tiana y Vitto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Blanca Rodríguez sorprende al lucirse con el 'Loco' Vargas y sus cinco hijos en INÉDITA FOTO familiar: "Y que aguanten"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Cueva presume su amor por Pamela Franco haciéndole masajes en los pies, pero IMPENSADO detalle desata burlas: "¿Vieron?"

    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Jefferson Farfán rompe el silencio con IMPENSADO mensaje en medio de anuncio de embarazo de la madre de su menor hija

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Lo más vistos en Farándula

    Jazmín Pinedo ataca a Pamela López por compartir videollamada de Christian Cueva “ebrio”

    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

    'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Ex de Paolo Guerrero se casa con su novio alemán en romántica ceremonia: "He sido muy feliz"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;