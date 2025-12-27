Blanca Rodríguez conmueve en redes al compartir imágenes familiares con el ‘Loco’ Vargas y sus cinco hijos en la celebración del cumpleaños de su hija.

Blanca Rodríguez volvió a generar impacto en redes sociales al compartir inéditas fotos familiares junto al ‘Loco’ Vargas y sus cinco hijos. Las imágenes salen a la luz semanas después de que Tilsa Lozano, quien tuvo un romance con el exfutbolista hace más de una década, le ofreciera disculpas públicas en ‘El valor de la verdad’. La publicación fue interpretada por muchos como una muestra de fortaleza y unidad familiar. Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo.

Blanca Rodríguez posa con el ‘Loco’ Vargas y sus cinco hijos y desata reacciones

A través de sus redes sociales, Blanca Rodríguez emocionó a sus seguidores al compartir fotos inéditas familiares. En las imágenes se puede ver a la empresaria posando junto a sus cinco hijos y bien acompañada de Juan Manuel Vargas, lo que hizo que más de un usuario la aplaudiera.

El motivo de la reunión fue el cumpleaños de su segunda hija, quien celebró sus 16 primaveras. Feliz cumpleaños mi niña buena, le pido a Dios y a la vida que te conceda todo lo bueno que exista, que seas grande muy grande e inmensamente Feliz, te amo con locura mi flaca, felices 16 mi amor, te amo hasta Dios, escribió Rodríguez.

En la imagen posan sonriente los pequeños, Blanca y el 'Loco' Vargas, así como en otras instantáneas se pueden ver a las abuelas de los niños acompañarlos.

"Fotón, tremenda madraza, Blanqui", "Qué bella familia, siempre serás una bella mamá, joven y guapísima, sobre todo un buen ejemplo para tus hijos", "Y que aguanten...lo que tú tienes invalorable, mientras otras lloran y anhelan esto", "Están hermosos tus hijitos", "Qué linda familia", "Una dama siempre forma una gran familia", "Eres una verdadera dama", se lee en los comentarios de quienes ven en Rodríguez un ejemplo a seguir como madre.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez presumen de su amor

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez volvieron a captar la atención al mostrarse más unidos que nunca durante una celebración familiar. En medio del cumpleaños de una de sus hijas, la pareja protagonizó un baile cargado de complicidad, dejando claro que atraviesan una etapa sólida y serena en su relación.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al exfutbolista y a la empresaria moviéndose al ritmo de ‘Devórame otra vez’, en una escena que desbordó romanticismo y naturalidad. El gesto no pasó desapercibido, sobre todo porque ocurre semanas después de las declaraciones de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad'.

La celebración por los 16 años de Ánica se convirtió en el escenario perfecto para evidenciar el fuerte vínculo entre ambos. Mientras eran grabados por los asistentes, Vargas se mostró especialmente cariñoso con la madre de sus cinco hijos, generando reacciones de ternura entre los invitados. “Los amo”, escribió una persona presente en la fiesta.